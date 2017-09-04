Брестчанин задержал пьяного таксиста 3 4.09.2017, 17:58

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Фото: pravo.ru

Подозрения водитель вызвал не зря – у него было 2,46 промилле алкоголя в крови.

На водителя такси обратил внимание 30-летний брестчанин Дмитрий. Все из-за того, что «Тойота Приус» с шашечками больно лихо влетела во двор, откуда выезжал мужчина. Машины чуть не врезались! Это произошло в субботу около 8:25, пишет kp.by.

Дмитрий хотел ехать по своим делам, но решил вернуться назад и проконтролировать таксиста.

- И не зря. Во дворе водитель «Тойоты» столкнулся с припаркованным «Опелем», потом сдал задним ходом и продолжил движение. Когда такси остановилось, брестчанин подбежал к водителю, забрал у него ключи от автомобиля и вызвал ГАИ, - рассказывает Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Таксиста отправили на медицинское освидетельствование. Оказалось, чутье брестчанина не подвело – у водителя было 2,46 промилле алкоголя в крови.

Сейчас в ГАИ устанавливают, был ли в то время водитель такси на маршруте. После проверки станет ясно, какое наказание его ждет.

А бдительному брестчанину Госавтоинспекция выразила благодарность за активную гражданскую позицию.