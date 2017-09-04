Как белоруска нашла счастье в Индии 4 4.09.2017, 18:18

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Фото: vb.by

Уроженка Столинского района рассказала о жизни в Индии и Новой Зеландии.

Ольга Костюк родилась и выросла в Столинском районе, после отучилась на филфаке БГУ, уехала в Москву. А осенью 2009 года по приглашению друзей отправилась в Гоа (провинция на западе Индии) работать с русскоговорящими туристами. Это и определило будущее, пишет vb.by.

25 лет разницы

«Друзья мои в Гоа уже бывали, поэтому в первый день моего приезда вечером мы поехали в бар Mango Tree, где на одном из барных стульев сидел новозеландец Брайан, которого мои друзья очень хорошо знали по прошлому сезону:

– Это – Брайан!

– Это – Ольга! Она не говорит по-английски.

Собственно, так мы и познакомились», – описывает Ольга историю встречи с будущим мужем.

Тогда ни он, ни она не подозревали, чем закончатся их беседы по-английски со словарем. 25-летняя разница в возрасте, слишком полярные представления о жизни – все это определенно казалось препятствием к отношениям. Звонки лучшей подруге, потом маме – в три часа ночи – и очень похожие ответы: просто люби, а там как сложится. И вот складывается больше семи лет.

В их общей жизни было много всего. Сначала Ольге отказали в визе. Влюбленные пытались оформить ее, когда находились в Индии. Визовым службам Новой Зеландии это показалось подозрительным. Потом Брайан уезжал на родину менять паспорт. После таких расставаний Оля и Брайан решили – все! Дальше только вместе! Она уверяет, что не чувствует разницу в возрасте. А разница в менталитетах порой веселит, а порой раздражает. Так, славянскому человеку никак не понять рациональную скрупулезность новозеландцев: когда нужно очень быстро собрать, скажем, шкаф, житель Новой Зеландии будет сначала долго изучать инструкцию и подсчитывать, все ли винтики есть в наличии.

Отчество для Томаса

В Новую Зеландию Ольга и Брайан впервые приехали, еще не зная, что ждут ребенка. А «узаконили отношения», как у нас говорят, когда маленькому Джасперу было 9 месяцев. На родине Брайана брак считается заключенным, если мужчина и женщина прожили вместе 18 месяцев. Если это можно доказать, то при расставании любая из сторон может подавать в суд на раздел имущества. Штамп в паспорте в данном случае для обоих ничего не значил – просто так легче было решать некоторые вопросы и в Беларуси, и в Новой Зеландии.

Их связала Индия, и так случилось, что Индия подарила им двух сыновей:

– Люди многого от Индии ожидают, – поясняет Ольга. – Считают, что это такая духовная страна, что с приездом туда все наладится. Но с такими запросами можно и в Беларусь приехать и ждать. Для нас Индия стала чем-то особенным, но совсем не по причине «духовности». Тех, кто ищут в ней что-то, я, наоборот, сторонюсь.

О беременности Ольга и Брайан оба раза узнавали уже в Новой Зеландии. Их первенец Джаспер Томас Михаил Джонс (Джонс здесь фамилия. – Прим.), или Джей Джей, родился с лишней хромосомой. Вскоре после рождения ему поставили диагноз – синдром Дауна. Второй мальчик Томас Александр появился на свет летом в Беларуси. Супруги хотели дать Томасу третье имя, но в столинском ЗАГСе сказали – не положено. Зато у второго сына Джонсов есть отчество – Брайанович. А у Ольги появился неоценимый опыт того, каково это – быть беременной и в Беларуси, и в Новой Зеландии.

В Беларуси двухлетний Джей Джей даже походил в интегрированную группу в соседнем со Столином поселке Речица. Конечно, сравнивать с детским садом Новой Зеландии глупо, но в целом Ольгу приятно удивила атмосфера, которая царила в группе, которую посещал Джаспер. Брайан тоже успел примелькаться в Столине за этот год. Кумушки у подъезда высказывали мысль, что супруг Ольги слишком легко одет для нашего климата.

Бесконечное путешествие

«Жизнь в стиле путешествия» – так называется блог, который много лет ведет Оля. В нем – впечатления о жизни в Новой Зеландии и Беларуси, поездки в Индию, которая стала для семьи очень важной страной. И, что ценно, полезные советы для таких же отчаянных путешественников, как семья Джонсов. К слову: маленький Джей Джей в свое первое большое путешествие по Новой Зеландии отправился в возрасте всего нескольких месяцев от роду. Вместе с родителями он спал в палатке и мужественно преодолевал трудности долгих перемещений.

– Я не могу сказать, что мы побывали в очень многих странах, – признается Ольга. – Наши путешествия отличаются, скорее, своей продолжительностью – одно путешествие может длиться несколько месяцев. А в Беларуси мы вообще прожили целый год. Когда я узнала о том, что беременна во второй раз, мы решили, что будет легче, если какое-то время после рождения ребенка нам поможет моя мама. Поэтому в Новую Зеландию вернулись только в октябре, когда Томас немного подрос.

Пока было возможно, Ольга работала журналистом-фрилансером. Теперь с детьми на руках это сложнее.

Выбора, где жить – в Беларуси или Новой Зеландии, – у семьи не стоит. Для Джаспера лучшие условия созданы все-таки в Южном полушарии. Там не принято жалеть родителей за то, что у них «не такой» ребенок. Дети, рожденные с синдромом Дауна, посещают общеобразовательную школу, а после трудоустраиваются и живут отдельно от родителей. В Беларуси их, скорее, жалеют. Но это не то чувство, которое нужно таким людям.

Дети - киви

Прожив год в Беларуси, зимой семья вернулась в Новую Зеландию. Первое время они жили в доме на колесах на северном острове, пока, наконец, не купили себе дом. Это, впрочем, не означает, что семья там «осядет» и с путешествиями будет покончено. В пять лет Джасперу нужно будет идти в школу, до этого дети киви (самоназвание жителей Новой Зеландии. – Прим.) посещают детский сад с подготовкой к школе. С другой стороны, всегда есть каникулы, во время которых можно сложить вещи в дом на колесах и поехать путешествовать по двум изумрудным холмистым островам, затерянным в Тихом океане.

– Обычно во время школьных каникул новозеландцы много путешествуют. Мы не загадываем далеко вперед, но планируем использовать время, не занятое школой, для длинных семейных перемещений. Сейчас мы живем в 180 километрах от самой северной точки Новой Зеландии. По преданиям коренного населения Новой Зеландии маори, с этого места улетали души умерших. Очень хочется там побывать!

Один из циклов своих публикаций Ольга Костюк назвала «Большое новозеландское путешествие». Вполне вероятно, что скоро у этой серии появится продолжение.