Посол США в ООН: Ким Чен Ын «просит войны» 8 4.09.2017, 18:28

2,899

Никки Хейли

Никки Хейли на заседании Совбеза ООН призвала принять «самые решительные меры» против КНДР.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «просит войны» своим «оскорбительным использованием ракет». Об этом она сказала на заседании Совбеза ООН, сообщает liga.net со ссылкой на The Hill.

«Время для половины мероприятий в Совете безопасности завершено. Настало время исчерпать все наши дипломатические средства, пока не стало слишком поздно. Мы должны принять самые решительные меры. Действие Ким Чен Ына не могут рассматриваться как оборонительные», - сказала она.

«Война никогда не является тем, чего хотят Соединенные Штаты. Мы не хотим этого сейчас, но терпение нашей страны не безгранично», - передает слова Хейли ВВС.

3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно.

США, Япония, Франция, Великобритания и Южная Корея созывают срочное заседание Совбеза ООН из-за последнего ядерного испытания Северной Кореи.