Жители Полоцка отразили атаку викингов 4.09.2017, 18:41

Фото: vkurier.by

Сражение между полочанами и викингами разыграли участники фестиваля средневековой культуры «Рубон-2017».

Леденящая кровь, захватывающая битва развернулась прошлым вечером на берегах Западной Двины в Полоцке. Сражение между полочанами и грозными викингами разыграли для зрителей участники фестиваля средневековой культуры «Рубон-2017», пишет vkurier.by.

Победа? Фото Анастасии Вереск

Фото Анастасии Вереск

Зрелище было захватывающим. Фото Анастасии Вереск

Фото Анастасии Вереск

Штурм. Фото Анастасии Вереск

Первые потери. Фото Анастасии Вереск

Викинги атакуют жителей Полоцка. Фото Анастасии Вереск

Получилось не представление, а настоящий боевик: враги подобрались к берегам «крепости» на ладьях-драккарах и напали на ее беззащитных жителей.

Нападение с воды. Фото Анастасии Вереск

Полоцк в буквальном смысле горел. Фото Анастасии Вереск

Фото Анастасии Вереск

Не только с мечом, но и с веслом. Фото Анастасии Вереск

Фото Анастасии Вереск

Битва. Фото Анастасии Вереск

Фото Анастасии Вереск

Отбить нападение князю удалось не сразу, а некоторых девушек даже успели увести в плен.

Разбираться с викингами приплыл полоцкий князь. Фото Анастасии Вереск

Некоторые были не против того, чтобы их украли. Фото Анастасии Вереск

Пленница. Фото Анастасии Вереск

В этом году «Рубон» порадовал зрителей зрелищными гонками на драккарах. На воды Западной Двины были спущены ладьи из Латвии, России и Беларуси (Полоцк): «Nameisis», «Варвара» и «Рубон».

Не только драккары бороздили Западную Двину на празднике. Фото Анастасии Вереск

Ладья «Nameisis». Фото Анастасии Вереск

Соревнования собрали толпу зрителей. Фото Анастасии Вереск

Ладьи на Западной Двине. Фото Анастасии Вереск

На фестивале можно было увидеть показательные маневры, сражения и турниры. Средневековый лагерь расположился в Полоцке в парковой зоне Кургана Бессмертия.

Когда папа -реконструктор. Фото Анастасии Вереск

Хорошо поплавать после тяжелой битвы. Фото Анастасии Вереск

Полоцкие пейзажи. Фото Анастасии Вереск