Жители Полоцка отразили атаку викингов

Сражение между полочанами и викингами разыграли участники фестиваля средневековой культуры «Рубон-2017».
Леденящая кровь, захватывающая битва развернулась прошлым вечером на берегах Западной Двины в Полоцке. Сражение между полочанами и грозными викингами разыграли для зрителей участники фестиваля средневековой культуры «Рубон-2017», пишет vkurier.by.
Получилось не представление, а настоящий боевик: враги подобрались к берегам «крепости» на ладьях-драккарах и напали на ее беззащитных жителей.
Отбить нападение князю удалось не сразу, а некоторых девушек даже успели увести в плен.
В этом году «Рубон» порадовал зрителей зрелищными гонками на драккарах. На воды Западной Двины были спущены ладьи из Латвии, России и Беларуси (Полоцк): «Nameisis», «Варвара» и «Рубон».
На фестивале можно было увидеть показательные маневры, сражения и турниры. Средневековый лагерь расположился в Полоцке в парковой зоне Кургана Бессмертия.