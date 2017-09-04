Дипломат в погонах Дмитрий Гомон, espreso.tv

4.09.2017, 18:53

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АНАТОЛИЙ АНТОНОВ

Как случилось, что послом России в США стал подсанкционный чиновник.

В США работать российским послом отправили дипломата с военной карьерой Анатолия Антонова, который находится в санкционных списках ЕС и Канады

Новый посол РФ Анатолий Антонов отбыл в Вашингтон 31 августа. Накануне он дал пространное интервью в письменной форме газете "Коммерсантъ". Оно наполнено стандартными клише и формулировками кремлевской пропаганды: Россия никогда не шла на конфронтацию, близорукая логика победителей, мы никогда не будем просить об отмене санкций и т.п.

Что происходит в голове у нового посла

Обращает на себя внимание, что Антонов ни разу в интервью не упомянул фамилии действующего американского чиновника или политика. В частности, там нет ни слова о президенте США. В целом, складывается впечатление, что в Кремле до сих пор надеются на "доброго Трампа" и во всем склонны винить "плохой Конгресс".

"Не секрет, что диалог с нынешней администрацией США идет нелегко. С одной стороны, сказывается тяжкое наследие, оставленное командой Барака Обамы. С другой - налицо настойчивые попытки определенных сил в вашингтонском истеблишменте разыгрывать российскую карту во внутриполитической борьбе, в том числе бесконечно раскручивать инсинуации о нашем якобы "вмешательстве" в американские выборы и другие клеветнические обвинения", - объясняет Антонов.

Недавно подписанный Трампом закон о санкциях против России он называет "отражением гиперактивности русофобского лобби".

Вот с таким человеком будут теперь иметь дело американцы у себя дома. Верный штык Кремля, напичканный кремлевскими штампами чиновник советской выучки - как пишут российские СМИ, представитель "громыковской школы".

Несмотря на этот нюанс, американская сторона дала согласие на назначение данного кадра. Что в дальнейшем может создать непубличные, но вполне реальные проблемы в отношениях между США и Канадой и между США и Евросоюзом.

Засекреченный кадр

Биография нового посла интересна не тем, что в ней написано, а тем, что там отсутствует. В частности, в официальной биографии на сайте российского МИД и в российских СМИ упоминают, что работать в министерстве он начал в 1978 году. Следующим пунктом указан уже 1995 год, когда он был назначен на должность заместителя директора департамента по вопросам безопасности и разоружений МИД РФ.

Как пишет в своей статье главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, пробел описывается на сайте министерства фразой "занимал различные должности в ЦА (центральном аппарате. - прим. ред.) и за рубежом", даже без упоминания страны.

Можно лишь предположить по знанию бирманского языка, что в советское время Антонов был в командировке в Бирме, которая сейчас называется Мьянмой и где лишь недавно военная хунта слегка поступилась властью в пользу демократически избранномуго лидера.

С 2014 года он имеет ранг действительного государственного советника 1 класса, что для гражданских чиновников является высшим возможным аналогом воинского звания и равен генералу армии или же адмиралу флота.

Перезагрузчик

Решающий для карьеры Антонова период работы в МИД пришелся на "перезагрузку" отношений США и России. Как пишет BBC, чиновник был "рабочей лошадкой" на переговорах по подготовке соглашения СНВ-III (соглашение между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

"Медведев получил в актив один из своих главных и успешных внешнеполитических проектов. А Антонову эта работа принесла повышение", - пишет издание.

После этого он перешел на работу заместителем министра обороны. BBC со ссылкой на свои источники утверждает, что новая должность стала поощрением от президента Медведева за проделанную работу. А сам Антонов якобы поставил условие: ему нужна работа на должности не ниже, чем заместитель министра.

Представитель по "Боингу" и санкции

После того, как из Минобороны РФ за хищение поперли Сердюкова и его место занял Шойгу, Антонов, как пишет BBC, начал конфликтовать с новой командой и был лишен части полномочий.

Правда это или нет, но с 2014 года ему была предназначена роль рупора для западной аудитории. Во время аннексии Крыма "зелеными человечками" он называл полуостров "самым спокойным регионом Украины" и утверждал, что российские войска там только охраняют служащих Черноморского флота от "постоянных угроз и насильственных действий ультранационалистов".

Уже в апреле 2014 года он пытался убедить Запад не поставлять Украине военную технику, потому что "она может быть использована против мирного населения".

А в интервью "Комсомольской правде" называл присутствующих на Донбассе российских военных "посредниками и миротворцами" (речь идет, конечно, об офицерах Совместного центра по контролю и координации на контактной линии, а не "отпускниках").

После того, как российским "Буком" был сбит малазийский "Боинг" Антонов стал одним из главных комментаторов в российском Минобороны по этому вопросу.

"Было заявлено, что данные технической разведки США и фотографии со спутников подтверждают пуск ракеты с территории, контролируемой повстанцами. Вопрос: а где эти данные? Почему они до сих пор не представлены общественности? Их, с позволения сказать, еще доделывают?" - говорил Антонов в интервью для телеканала "Россия 24".

Его усилия в Евросоюзе оценили, а его самого внесли в санкционные списки в феврале 2015 года, вскоре после боев за Дебальцево. Агентство Reuters тогда сообщало, что вообще-то санкции хотели наложить на Шойгу, но "ястребы" уступили уговорам "голубей" и перенесли огонь на заместителя министра.

Сам Антонов в упомянутом уже интервью для "Коммерсанта" сказал, что ему санкции дискомфорта не приносят: "Я исхожу из того, что у меня нет необходимости летать по работе в Оттаву или, например, в Брюссель".

Как случилось, что назначили подсанкционного Антонова

В 2016 году Антонова из Минобороны перевели в МИД на должность заместителя министра. Собственно, как утверждают российские СМИ, уже тогда было решено, что он сменит посла в Вашингтоне Сергея Кисляка.

Последний работал на должности с 2008 года и во время последних выборов обрел токсичный статус. За сокрытие общения с российским дипломатом лишился своего поста советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн. Также из-за общения с послом неприятные моменты пришлось пережить генпрокурору Джеффу Сешнсу.

Соединенные Штаты в принципе могли бы не согласовать кандидатуру посла. Для этого достаточно было бы не давать ему так называемого агремана - предварительного согласия на принятие определенного лица в качестве руководителя дипмиссии. Можно было бы даже не делать никаких заявлений, а просто хранить молчание.

Однако этого не произошло и в вопросе назначения посла США решили не идти на конфронтацию с русскими. Агреман, как сообщали российские СМИ, было предоставлен в конце июля.

Возможно, причиной согласия стало то, что американцы также должны были получить согласие на назначение нового посла. Джона Теффта осенью должен сменить Джон Хантсман, который по утверждению как российских, так и западных изданий является сторонником жесткой линии по отношению к России.

В Канаде и Евросоюзе по поводу назначения Антонова решили не делать возмущенных заявлений. Так же поступила и Украина. Возможно, чтобы не раздражать лишний раз Трампа. Мудро это или нет - вскоре увидим.

Дмитрий Гомон, espreso.tv