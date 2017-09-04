Белорусы массово уезжают из провинции 10 4.09.2017, 19:01

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За последние 20 лет практически во всех районах Беларуси уменьшилось население.

Согласно последним демографическим данным, которые обнародовал Национальный статистический комитет, в 115-ти из 118-ти районных центров страны уменьшилось количество жителей, передает «Белсат».

Положительная демографическая динамика наблюдается только в Мозырском, Минском и Дзержинском районах.

Несмотря на то, что за последнее время во всех областных центрах и столице выросло число жителей, всего все области потеряли более 100 тысяч человек.

Лидер по оттоку населения – Витебщина, где за 20 лет жителей стало меньше на 216 тысяч. По данным Белстата, в начале года в Беларуси проживало 9 миллионов 504 тысячи человек. Как следует из исследований независимых экономистов, около 1 миллиона белорусов работают за границей, большая часть мигрантов нашла работу в России.