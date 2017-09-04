Лучшие экономисты мира выступили за безвозмездную раздачу денег 5 4.09.2017, 19:07

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Лауреаты Нобелевской премии по экономике поддержали идею безусловного основного дохода.

Лауреаты Нобелевской премии по экономике поддерживают идею безусловного основного дохода. Они видят в нем решение проблем неравенства и возможность заменить социальные льготы в сфере здравоохранения и образования на рыночные механизмы.

Лучшие экономисты мира поддержали идею безусловного основного дохода. Лауреаты Нобелевской премии по экономике на панельной дискуссии по экономическим наукам высказались за БОД как за решение проблем неравенства, вызванных глобализацией и автоматизацией, пишет Science Alert.

Один из ученых, сэр Крис Писсаридес заметил, что мир не должен бороться с глобализацией и автоматизацией как таковыми, потому как у этих процессов большой потенциал для обеспечения процветания мира. «В конце концов, если нам не будет хватать рабочих мест, мы сможем больше отдыхать», — сказал он.

«Мы стареем, и можем чувствовать себя спокойно, потому что машины будут делать большую часть работы, которую раньше делали люди», — полагает ученый. Он видит БОД как альтернативу сегодняшним программам социального обеспечения. Это способ обеспечить основные потребности в жизни, и он позволит заменить социальные льготы в сфере здравоохранения и образования на рыночные механизмы.