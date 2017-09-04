Белорусский тренер возглавил одесский «Черноморец» 4.09.2017, 19:37

Олег Дулуб

ФОТО: ONLINER.BY

Олег Дулуб подписал контракт с украинским клубом.

Экс-тренер «Карпат» Олег Дулуб стал главным тренером «Черноморца», сообщает официальный сайт украинского клуба.

Его помощниками назначены Василий Хомутовский, Юрий Поклад и Александр Грановский.

«Черноморец» сейчас идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 1 очко за 7 туров.

Напомним, «Карпаты» под руководством белоруса в прошедшем сезоне заняли 10-е место, набрав 30 очков.