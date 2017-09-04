Белорусский тренер возглавил одесский «Черноморец»
- 4.09.2017, 19:37
Олег Дулуб подписал контракт с украинским клубом.
Экс-тренер «Карпат» Олег Дулуб стал главным тренером «Черноморца», сообщает официальный сайт украинского клуба.
Его помощниками назначены Василий Хомутовский, Юрий Поклад и Александр Грановский.
«Черноморец» сейчас идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 1 очко за 7 туров.
Напомним, «Карпаты» под руководством белоруса в прошедшем сезоне заняли 10-е место, набрав 30 очков.