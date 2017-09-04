Какой смысл в новой электронной системе регистрации иностранцев? 9 4.09.2017, 19:59

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Иллюстрационное фото/getty images

Гостям Беларуси от этой выдумки ни жарко ни холодно.

МВД начало тестировать электронную систему регистрации иностранцев, временно находящихся в Беларуси, передает euroradio.fm.

Сегодня это выглядит так: турист заселяется в апартаменты или отель, а их хозяин в течение суток должен отправить в ГУВД электронное письмо или факс с информацией, что это за человек, откуда приехал, паспортные данные и по какому адресу будет проживать. С 1 октября предпринимателям и юридическим лицам предлагается делать это централизованно через единый портал www.portal.gov.by. На процедуру дается три часа с момента заселения туриста.

Предприниматель должен приобрести электронный ключ, который стоит 70 рублей. Потом два года за подачу информации о постояльцах платить не нужно.

"Все сведения, которые мы будем подавать, мы будем должны заверять своей электронной подписью. Это подпись, которой мы подписываем документы, идущие в налоговую", — объясняет хозяйка Apartments Minsk Татьяна Ничипорович.

Что дает новая система регистрации, не особо понятно. Ведь, как видим, предприниматели должны делать то же самое — отсылать электронные письма. Разве что меняется форма подачи: с факса на портал. И теперь это не бесплатно.

Но на пребывание иностранцев в Беларуси этот момент никак не влияет. Они как должны были после пяти дней пребывания посещать миграционную службу, так и должны. Самостоятельно сделать это, по словам владельцев апартаментов в Минске, они не смогут. Как правило, в отделениях по миграции сотрудники не говорят по-английски, требуют от гостей Беларуси переводить страховки на русский язык, ходить по городу в поисках банков. Эти истории оставляют у туристов не самые хорошие эмоции и не улучшают имидж Беларуси. Однако, говорит начальник Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун, для иностранцев пока ничего в этом плане меняться не будет:

"Принимающая сторона обязана предоставить нам информацию про иностранца в течение трех часов после его заселения в отель или апартаменты. А обязанность иностранца зарегистрироваться пока осталась".

С 1 октября электронная регистрация иностранцев перейдет на постоянный режим работы.