Хозяин «Милавицы» купил производителя чипсов «Онега» 1 4.09.2017, 20:10

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Эстонский бизнесмен Томас Тоол уже обзавелся офисом в Колодищах.

Структуры председателя наблюдательного совета Silvano Fashion Group (один из крупных активов — фабрика «Милавица») Томаса Тоола получили контрольную долю в группе компаний «Онега». Об этом tut.by рассказали три не связанных друг с другом источника.

«Да, Томас [Тоол] летом приобрел долю в „Онеге“. Зачем ему этот актив, я не знаю», — сказал бывший подчиненный эстонского бизнесмена.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам другого собеседника, у учредителя «Онеги» Сергея Метто возникли финансовые проблемы «после запуска нового завода в Колодищах». В мощности по производству чипсов и снэков было инвестировано более 15 млн долларов. «Он не до конца просчитал бизнес-план, а тут один кризис за другим, валютные скачки… А банк, который, грубо говоря, спонсировал стройку, настойчиво требовал погашения кредита. Метто стал искать инвестора. Так возник вариант с Тоолом», — отмечает собеседник. «Переговоры были затяжные, но в итоге Метто уступил», — добавил он.

Сергей Метто сегодня не был доступен для комментариев. Полтора месяца назад он не подтвердил, что уступил долю в компании Тоолу.

Два источника портала сказали, что сумма сделки «была чисто символической, главное [Метто] было рассчитаться с банком».

По словам знакомого учредителя «Онеги», тот пока недоволен приходом нового инвестора. «Сергей надеялся, что компания будет проинвестирована, однако Томас занялся переформатированием бизнеса, увольнением персонала и так далее», — рассказал информированный собеседник.

По информации сайта, Томас Тоол уже обзавелся офисом в Колодищах. Однако застать его там не удалось. В компании «Онега» не смогли предоставить оперативный комментарий.

Один из поставщиков «Онеги» рассказал, что, несмотря на приход нового инвестора, расчеты с контрагентами не возобновились. Более того, некоторым сказали подождать до лучших времен, когда предприятие заработает в нормальном режиме. «Закрывать долги перед поставщиками новый совладелец „Онеги“ пока явно не планирует», — резюмировал источник.

Подтверждает эту информацию еще один бизнесмен. «Недели две уже идет перекройка бизнеса. Но поставщикам не идут оплаты, а клиентам не отгружается продукция. От инвестора ждали денег, а он вводит капиталистический подход: затягивай пояса, работай на деньгах поставщиков и так далее», — полагает собеседник.

Гендиректор «Милавицы» Елена Ткаченко отказалась от комментариев для данной статьи, поскольку этот вопрос не имеет отношения к деятельности фабрики по производству нижнего белья. Получить комментарий у Томаса Тоола не удалось.