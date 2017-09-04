МИД Чехии советует своим гражданам не ездить в РФ через Беларусь

МИД Чехии советует своим гражданам не ездить в РФ через Беларусь5
- 4.09.2017, 20:14
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На пограничных переходах на белорусско-российской границе нет систематического паспортного контроля.
Министерство иностранных дел Чехии предупреждает, что на белорусско-российской границе граждан третьих стран регулярно не пускают в Россию, передает «Радыё Свабода».
По сообщениям российской стороны, на пограничных переходах на белорусско-российской границе нет систематического паспортного контроля, поэтому они непригодны для граждан третьих стран. В настоящее время представители России и Евросоюза ведут переговоры по этой ситуации.
Пока проблема не будет решен, МИД Чехии советует своим гражданам не путешествовать в Россию через Беларусь, в том числе железной дорогой и самолетом.