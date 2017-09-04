Выборы в Германии: ждать ли сюрпризов

Выборы в Германии: ждать ли сюрпризов1
- 4.09.2017, 20:24
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Выборы в Германии состоятся 24 сентября.
На данный момент Меркель располагает достаточной поддержкой, чтобы смотреть на перспективы избирательной кампании с оптимизмом.
Об этом в комментарии «Слову и Делу» рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков, оценивая избирательную гонку в Германии и итоги первых дебатов, на которых победу одержала Ангела Меркель.
«Сложно делать окончательные прогнозы, потому что ситуация может еще кардинально измениться, возможны всякие сюрпризы. Конечно, речь о внешнем вмешательстве и прежде всего РФ. Но есть еще одна опасность – ползучая «шредеризация» Европы, которая предполагает укрепление лоббистских российских структур в Германии и проведение политики в этом стиле», – отметил специалист.
Эксперт предположил, что РФ может и не пойти на жесткие действия в этом направлении, но выработать другую тактику.
«Есть опасения, что может быть не прямое вмешательство, а «мягкая сила». Выборы в Германии для России очень важны. Однозначно, они не будут посторонними наблюдателями процесса», – уточнил он.
«России нужна слабая Европа, с внутренними проблемами, противоречиями, конфликтами, что даст возможность продвигать свою политику и гнуть свою линию. В этом ключе и будут дальнейшие действия РФ. Нечто схожее, просто в другом формате, было с США. Поэтому многое зависит от того, как РФ будет действовать по ходу немецких выборов», – пояснил эксперт.
На его взгляд, позиции Шульца и Меркель в вопросе украинско-российского конфликта кардинальных расхождений не имеют, что уже неплохо.
Тем не менее, добавил специалист, вероятная победа Меркель более предпочтительна с учетом того, что она заняла четкую позицию по Донбассу и не меняет ее.
«С другой стороны, только после формирования нового парламента заработает на полную силу франко-немецкий и европейский мотор по украинскому вопросу. Это даст новый импульс Нормандскому формату. Раньше ничего ожидать не стоит», – проанализировал Михаил Пашков.
Напомним, выборы в Германии состоятся 24 сентября 2017 года. Мартин Шульц заявил о твердом намерении стать следующим канцлером ФРГ и пообещал «увлекательные выборы». В свою очередь, Ангела Меркель сообщила, что планирует оставаться у власти до 2021 года.