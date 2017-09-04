Белорусский хоккеист признан лучшим новичком недели в КХЛ 4.09.2017, 20:29

1,249

Павел Воробей

Фото: belarushockey.com

Защитник китайского «Куньлуня» Павел Воробей помог своему клубу одержать три победы в трех последних матча.

В Континентальной хоккейной лиге назвали лучших игроков по итогам очередной игровой недели розыгрыша 10-го чемпионата, сообщает БелТА.

Лучшим новичком признан защитник китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" белорус Павел Воробей, в трех последних матчах его команда одержали три победы. 19-летний игрок был одним из самых полезных и заработал общий показатель в команде "+4". В гостевом матче с челябинским "Трактором" 3 сентября (5:4 по буллитам) Павел Воробей отметился голевой передачей, набрав первое очко в сезоне.

Защитник "Куньлуня", которым руководит известный канадский специалист Майк Кинэн, в среднем проводит на льду в дебютном сезоне 15 минут 46 секунд.

Воспитанник СДЮШОР "Юность-Минск" регулярно принимал участие в турнирах юниорской и молодежной сборных Беларуси. В 2017 году дебютировал в составе национальной команды на чемпионате мира.