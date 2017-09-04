Пражское издание Библии Скорины привезли в Минск 2 4.09.2017, 20:58

Фото: БелТА

Библию 1517 года доставили сегодня в Национальный исторический музей Беларуси.

Пражское издание Библии Скорины 1517 года доставлено из Москвы в Минск, передает БелТА.

С середины ХІХ века книга хранилась в Государственном историческом музее в Москве. Ее привезли в Минск специально для выставки «Беларусь: возрождение духовности».

«Доставить в музей первую печатную Библию Франциска Скорины было для нас задачей номер один, когда мы начали работать над выставкой. Мы хотели показать становление духовности белорусского народа, начиная от дохристианского периода. Конечно, не могли не представить работу Франциска Скорины», — подчеркнула заместитель директора по научной работе Национального исторического музея Нина Колымаго.

Для хранения уникального памятника книгопечатания созданы все необходимые условия. «Под колпаком в витрине будет соблюдаться температура 15-17 градусов тепла и влажность в 50-60%», — рассказала заместитель директора музея.

Книга будет представлена посетителям до декабря. Также на выставке можно увидеть действующий печатный станок, с помощью которого каждый сможет изготовить копию гравюры белорусского первопечатника.