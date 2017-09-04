МИД Латвии: Во время «Запада-2017» РФ может использовать методы «гибридной войны» 2 4.09.2017, 21:09

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Москва может воспользоваться учениями «Запад-2017» для того, чтобы испытать выносливость НАТО.

Скрытые кибератаки России против стран Запада могут в конце концов привести к реальным человеческим жертвам или перерасти в военное противостояние за пределами виртуальной реальности.

Об этом в интервью The Telegraph сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его мнению, Москва может воспользоваться масштабными военными учениями "Запад-2017" для того, чтобы испытать выносливость НАТО к методам так называемой "гибридной войны" включительно с пропагандой и кибератаками, которые она использует против Украины.

"Я очень обеспокоен тем, что эта скрытая кибератака может выйти на уровень, когда мы уже не будем говорить об атаках против банков или требованиях выплатить выкуп. В какой-то момент могут погибнуть люди", - сказал латвийский дипломат.

"Если будут обваленные системы безопасности или если больницы будут обесточены, я боюсь, что такая активность может спровоцировать вполне реальное наращивание военной мощи", - добавил он.

Ринкевичс подчеркнул, что ситуация станет особенно острой тогда, когда кибератаки приведут к человеческим жертвам, а Запад сможет проследить, кто в этом виноват. Он также подчеркнул, что Латвия не питает иллюзий относительно целей учений "Запад-2017", которые пройдут на территории Беларуси 14-20 сентября.

"Это не оборонительные обучения, по своей природе они наступательные", - убежден Ринкевичс.