закрыть
4 сентября 2017, понедельник, 23:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Из школьных учебников по истории Беларуси убрали Калиновского

6
  • 4.09.2017, 21:29
  • 3,320
Кастусь Калиновский

Из курса истории Беларуси убрали известные «Лісты з-пад шыбеніцы» Кастуся Калиновского.

С приходом младшего Лукашенко в школу и появлением министра-коммуниста Карпенко увеличилось государственное внимание к образованию. Все ждали реформ, а получили решение образовательных вопросов на семейном совете диктатора.

Александр Луцевич – известный репетитор по истории Беларуси и обществоведению рассказал в интервью «Белсату», что считает многие из этих изменений просто бессмысленными.

«Поломали и склеили скотчем, плюс забрали у 11-классников время для подготовки к ЦТ».

Вместе с тем Александр Луцевич поднял больной вопрос относительно изменений в образовательной программе, в том числе, как убирают из курса истории Беларуси известные «Лісты з-пад шыбеніцы» Калиновского. В то время, когда в соседнем государстве нашли его останки. Об этих и других вопросах образования Беларуси смотрите в видео.


Мнение

Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников


Интервью

Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота