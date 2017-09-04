Из школьных учебников по истории Беларуси убрали Калиновского 6 4.09.2017, 21:29

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Кастусь Калиновский

Из курса истории Беларуси убрали известные «Лісты з-пад шыбеніцы» Кастуся Калиновского.

С приходом младшего Лукашенко в школу и появлением министра-коммуниста Карпенко увеличилось государственное внимание к образованию. Все ждали реформ, а получили решение образовательных вопросов на семейном совете диктатора.

Александр Луцевич – известный репетитор по истории Беларуси и обществоведению рассказал в интервью «Белсату», что считает многие из этих изменений просто бессмысленными.

«Поломали и склеили скотчем, плюс забрали у 11-классников время для подготовки к ЦТ».

Вместе с тем Александр Луцевич поднял больной вопрос относительно изменений в образовательной программе, в том числе, как убирают из курса истории Беларуси известные «Лісты з-пад шыбеніцы» Калиновского. В то время, когда в соседнем государстве нашли его останки. Об этих и других вопросах образования Беларуси смотрите в видео.