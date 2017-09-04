Андрей Арямнов: В Беларуси серьезная цензура 5 4.09.2017, 21:34

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Андрей Арямнов

Фото: bobruisk.ru

Олимпийский чемпион Пекина рассказал о цензуре в лукашенковских СМИ.

Экс-тяжелоатлет сборной Беларуси Андрей Арямнов рассказал о цензуре, которую государственные издания применяют к его интервью, передает «Трибуна».

– Хочу рассказать о том, как я даю интервью. Мне очень интересно, какая его часть выйдет и какие аспекты. Потому что мои интервью постоянно режут, не передают слова про начальство, потому что у нас достаточно серьезная цензура. Так что это интервью выйдет только на моем канале в полном объеме. Сравните, какое будет здесь интервью, и сравните с тем, что выйдет в журнале «Спорт-тайм».

Но я никогда не ругаю ребят, которые приходят брать интервью. Они всего лишь работают. А газеты у нас государственные, и они зависят, – сказал Арямнов