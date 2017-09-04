Шесть фактов о бизнесмене, устроившем драку на рынке Ждановичах 15

9,248

Виктор Крейдич

Виктор Крейдич близок к Юрию Чижу, а за его взятки судили полковника милиции.

2 сентября на рынке «Ждановичи» водитель Lexus перегородил выезд другим авто, а после замечания другого водителя применил против него силу, уложив на асфальт. Извиняться перед потерпевшим он не намерен.

Как стало известно, водителем Lexus является заместитель председателя федерации по вольной борьбе Виктор Крейдич. Udf.by собрал информацию об этом человеке.

Учился с Владимиром Япринцевым

Виктор Крейдич учился в минском Институте физкультуры вместе с Владимиром Яприцневым. Тот в интервью газете «Прессбол» даже отмечал, что равнялся на Крейдича в плане спортивных успехов.

Был призером чемпионатов СССР по вольной борьбе

Виктор Крейдич носит звание мастера спорта международного класса. Известно, что бизнесмен был призером чемпионата Европы среди юношей и призером чемпионатов СССР. Но золотых медалей вроде бы не выигрывал.

Из-за его взяток осудили полковника милиции

Виктор Крейдич на фото справа

В 2009 году судили бывшего замначальника Комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Николая Куделко.

Его обвинили в незаконном сотрудничестве с коммерсантами, передающими крупные суммы за «крышевание» бизнеса. Речь, в том числе, шла об учредителе и директоре МП «Исток», ООО «Исток», ИП «Исток Ойл», ООО «Исток-1» Викторе Крейдиче, писала «Белгазета».

На суде заявили, что Крейдич в два приема вручил полковнику милиции $ 20 тыс.

«Оборотень в погонах» был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Несколько лет провел в эмиграции в Украине

Вскоре после суда Крейдич уехал жить в соседнюю страну. В 2013-м он рассказывал журналистам в Минске, что несколько лет поработал в Украине, где вроде бы активно сотрудничал с местной федерацией борьбы.

Долго работает с Юрием Чижом

Крейдич стал замом Юрия Чижа, когда тот возглавлял Белорусской федерации борьбы. После громкого дела по обвинению в неуплате налогов Чиж главный пост в федерации покинул, но по-прежнему курирует этот вид спорта.

Вел дела в Приднестровье

В 2015 году местная Торгово-промышленная палата сообщала, что на базе ОАО «Молдавский металлургический завод» создадут дополнительные производства. По этому поводу администрация предприятия вела переговоры с управляющим директором фирмы UNIBROS Steel Co. Ltd Владимиром Деличем и Виктором Крейдичем – главой Совета директоров Внешнеэкономической ассоциации «ИСТОК».

В сети также можно найти информацию о том, что некий Крейдич Виктор Анатольевич является одним из владельцев гостиницы «Корал» в Евпатории. Однако неизвестно, белорусский спортивный функционер ли это, или полный тезка.