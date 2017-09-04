Фразы, которые нужно говорить себе каждый день 1 4.09.2017, 21:57

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Дэниел Мильштейн назвал три фразы, которые нужно повторять самим себе, чтобы двигаться к успеху, несмотря ни на что.

У каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что ничего не получится, что жизнь не удалась. Предприниматель Дэниел Мильштейн рассказывает о трех фразах, которые нужно повторять самим себе, чтобы продолжать двигаться вперед, к успеху, несмотря ни на что, пишет vgoru.org.

Вы единственный архитектор своей судьбы. Не забывайте использовать данный вам от природы инструмент – внутренний голос. Он поможет сформулировать план действий, повысить уверенность в себе, заглушить внешние голоса критиков и скептиков, переживать неудачи и учиться на ошибках.

Задумайтесь: не присоединился ли ваш внутренний голос к хору сомневающихся? Если ответ утвердительный, нужно перепрограммировать мыслительные процессы. Чтобы сделать это, произнесите три заветные фразы сегодня и повторяйте каждый день.

1. Сделай это сейчас

Прокрастинация подобна трясине. Если оставить ее без внимания, она затянет в болото деструктивной нерешительности. Мы будем находить оправдание за оправданием и в итоге распрощаемся с мечтой. Если мы все время будем внушать себе, что ничего не делать нормально, мы ничего не добьемся. Нужно разрешить внутреннему голосу непрерывно мотивировать нас и полностью отдаться мечте.

Разница между «мог бы» и «сделал» – в планировании и действии, поэтому станьте своим собственным коучем и разрешите себе меняться. Не принимайте ответ «нет», особенно от себя.

2. Я этого заслуживаю

Когда я встречаю того, кто пускает свои мечты под откос или упускает возможности личностного роста и совершенствования, всегда спрашиваю: «Неужели вы не заслуживаете самого лучшего?» Если вы один из тех, кто отказался от мечты об успехе, вам нужно сойти с проторенной дороги и выйти из зоны комфорта. О чем бы ни мечтали, говорите себе, что заслуживаете блестящего будущего, инвестируйте в себя, давайте себе максимум возможностей.

Мечтаете об изменениях в карьере? Восстановитесь в университете. Хотите читать Гейне в оригинале? Придется заниматься немецким каждый день в течение нескольких лет. Не пытайтесь идти на компромисс, если в конечном счете это помешает стать счастливым.

3. Я знаю, что смогу

Боязнь неудачи, невозможность двигаться вперед после ошибки – одни из самых распространенных препятствий на пути к успеху. Страхи есть у всех, но если мы будем принимать основанные на них решения, то никогда не раскроем свой потенциал. Позволить страхам парализовать наше развитие – значит смириться со своей заурядной судьбой и пропустить бесценные уроки, которые можно получить лишь методом проб и ошибок.

Убедитесь, что внутренний голос сильнее страха. Мгновенно избавиться от страха невозможно. Может потребоваться индивидуальная терапия. Это будет трудно, но взамен получите ни с чем не сравнимое ощущение свободы.

Успех не ваша собственность. Вы берете его в аренду, которую продлеваете каждый день

Оглядываясь назад, на мой путь к успеху, я отдаю должное силе внутреннего диалога. Конечно, у меня были страхи и провалы. Но когда я впервые почувствовал приступ невыносимого разочарования, то решил, что никогда не буду считать себя неудачником. Я либо побеждаю, либо учусь. Иногда дорога бывает крутой, сложной и утомительной. В дни испытаний важно полагаться на внутренний голос, который ведет вперед. В жизни всегда есть возможности. Они заканчиваются только тогда, когда мы перестаем ими пользоваться.

Начните слушать внутренний голос уже сегодня. Что он говорит? Верите ли вы в свой успех? Думаете, что сможете? Вы правы. Думаете, что не справитесь? Вы снова правы. Вы – то, что вы думаете. Если хотите добиться успеха, внутренний диалог должен быть позитивным и мотивирующим.