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Минское «Динамо» обновило клубный антирекорд в КХЛ

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  • 4.09.2017, 22:27
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Минчане потерпели шестое поражение подряд.

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» принимала минское «Динамо». Хозяева взяли верх — 2:1, передает «Прессбол».

Победную шайбу Даниил Вовченко забросил в меньшинстве за пять с небольшим минут до конца третьего периода.

Отметим, что «зубры» вновь отличились недисциплинированностью, заработав в шесть раз больше штрафа, чем соперник.

Следующий матч подопечные Горди Дуайера проведут в среду, 6 сентября, в Сочи против одноименного клуба.


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