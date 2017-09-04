Владимир Некляев: 8 сентября покажем, что нашу независимость есть кому защищать 4.09.2017, 22:43

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Владимир Некляев

8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади в Минске состоится Акция предупреждения.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев заявил «Белсату», что учения «Запад-2017» идут в не соответствии с белорусской Конституцией, согласно которой наша страна стремится к нейтралитету, а не к развертыванию на своей территории войск восточного соседа, который уже воюет с соседом южным и углубляет конфликт с соседями западными.

«Мы предупреждаем те силы, которые есть и которые хотят, чтобы Беларусь перестала быть независимой, чтобы она стала то ли губернией, то ли автономной республикой в составе Российской федерации, – чтобы они знали, что нашу независимость и нашу свободу есть кому защищать», – отметил политик Владимир Некляев.