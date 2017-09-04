Жители Красноармейской борются с властями за сохранение квартала 4.09.2017, 22:55

Минчане пытаются помешать планам чиновников, которые хотят снести их дома.

Инициативная группа жителей квартала в границах улицы Красноармейской — переулка Казарменного — реки Свислочь — парка 40-летия Октября написала обращение в администрацию Ленинского района, Мингорисполком и Министерство культуры. Жители предлагают придать этому кварталу статус историко-культурной ценности «как образцу жилой квартальной застройки 1950-х годов», пишет tut.by.

Напомним, в начале лета в администрации Ленинского района прошли презентация и общественное обсуждение проекта изменений в границах ул. Ульяновская — ул. Первомайская — ул. Пулихова — ул. Смоленская — ул. Ленина. Местные жители изменения восприняли негативно. Люди выступили против сноса двух сталинок на улице Красноармейской и уплотнения двора высоткой в Казарменном переулке.

В обращении к столичным властям инициативная группа упоминает, что из семи домов квартала три уже имеют статус историко-культурного наследия (дома № 5 и № 5а в Казарменном переулке и № 34 на улице Красноармейской). На придание соответствующего статуса оставшимся четырем домам и ориентировано обращение граждан, под которым подписался 261 житель.

В обращении инициативной группы говорится, что «в результате всесторонне продуманной политики заботы о людях здесь было все для жизни: ясли, детский сад, детская площадка, лыжная база, клуб по интересам — шашки, шахматы и так далее. На спортплощадке постоянно тренировался, наряду со многими жителями двора, единственный белорусский игрок НХЛ Михаил Грабовский. В этом же дворе живет семья Александра Филичева, орденоносца, который был снайпером под Ленинградом, а после ранения танкистом дошел до Берлина и после войны, проявив боевую закалку, стал лучшим станочником-расточником СССР».

«Мы проделали серьезную работу и собрали в архивах материалы об истории создания квартала, о людях, построивших его, бывших партизанах, подпольщиках, бойцах Красной Армии (десятки орденоносцев) и проживавших в квартале выдающихся личностях, в том числе передовиках производства флагмана тех времен — завода Октябрьской революции. Все это вызывает еще больший интерес к истории квартала и одновременно гордость местных жителей. Мы надеемся, что власти города внимательно рассмотрят наше обращение и примут меры для расширения списка историко-культурных ценностей Минска», — отметила член инициативной группы Людмила Гайковская.