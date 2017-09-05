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Фотофоакт: Оршанского аиста «застукали» спящим на рабочем месте

  • 5.09.2017, 7:35
  • 3,942

Птица погрузила клюв под крыло, чтобы передохнуть в знаковом для нее месте.

В Орше аиста «застукали» на рабочем месте, пишет издание orsha.eu.

Фотография появилась в некоторых сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и буквально за час собрала несколько десятков тысяч просмотров, тысячи лайков и сотни перепостов.

В здании на заднем фоне был узнан Оршанский родильный дом. Комментарий к фотографии следующий: «Редкий кадр ... застукали на рабочем месте».


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