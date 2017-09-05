Народ против трутней во власти 5.09.2017, 7:48

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Назревает серьезный конфликт между чиновниками и простыми людьми.

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец буквально за два дня стал известным. И все – благодаря своей бескомпромиссной борьбе с беспределом ГАИ. Его рассказ о том, как преследующий оппозиционера лидский гаишник подрабатывает на свадьбах, на сайте Charter97.org за сутки прочитали десятки тысяч человек.

Но активист не ограничивается борьбой только с «хищниками дорог». Положение дел в регионе, по его мнению, срез положения дел во всей Беларуси, где назревает глубокий конфликт между небольшой кастой «неприкасаемых» и ограбленным ею народом.

О том, какие вызовы ждут нашу страну в ближайшее время и что им могут противопоставить белорусы, Валерий Минец рассказал в интервью Charter97.org.

- Как вы можете охарактеризовать ситуацию в своем регионе, отношение власти и народа?

- Лида – важный стратегический город, расположенный на перекрестке дорог. Положение дел в нашем регионе – это срез положения дел во всей стране. Отношение власти к народу в Лиде, я думаю, ничем не отличается от того, что происходит в нашей стране повсеместно. Видно, что назрел глубокий конфликт между живущими только своими интересами чиновниками, отобранными по принципу личной преданности режиму, и огромной массой простых людей.

Что касается милиции – это такие же бездельники и трутни в погонах, как и все, кто служит режиму на разных должностях и в разных уголках Беларуси. Лично мне приходилось не раз в этом убеждаться.

В Беларуси сложилась такая ситуация, когда людей поделили на «своих» и «чужих». Для «своих» у режима Лукашенко припасены многочисленные блага и возможность жить по беззаконию. Будем называть вещи своими именами: из милиции, ГАИ, судей, чиновников сложилась отдельная «неприкасаемая» каста. Она ревниво охраняет свои позиции, богатства и возможность творить беспредел. Простому человеку доступ в этот круг наглухо закрыт. Чтобы добиться перемен и справедливости, патриотам Беларуси надо выиграть бой у этой касты.

- Как можно выиграть бой у них? Какие факторы играют на руку переменам в Беларуси?

- Экономический кризис. Он хорошо заметен на примере Лиды – города с остановившейся промышленностью. Предприятия закрываются или едва функционируют. Повсюду, и в городе, и в стране, растет безработица.

Фактически перешли на режим номинального функционирования все (!) государственные предприятия в городе. То есть, полной занятости и нормальных зарплат там нет: они просто числятся как бы «работающими». А на самом деле их можно уже считать прекратившими свое существование.

И это те «флагманы», которые когда-то держали на себе экономику региона: Лакокрасочный завод, «Лидаагропроммаш», завод «Оптик» и другие. Там постоянно происходит сокращение персонала, людей просто выбрасывают на улицы, не продлив им контракт.

Что касается предпринимателей, которые могут сами создать рабочие места и прокормить свои семьи и других людей – их в Лидском районе, как и везде в стране, выживают как класс.

И эта кризисная ситуация, как в зеркале, отражает положение дел во всей Беларуси.

- Кроме внутренних факторов на ситуацию в стране влияют и внешние. Что вы можете сказать об учениях «Запад-2017», которые начнутся уже через 10 дней?

- Самое важное и необходимое накануне этих учений – это выйти на Акцию предупреждения 8 сентября на Октябрьской площади в Минске.

Хочу подчеркнуть, что война России против Беларуси идет уже давно: посредством телевидения, СМИ, лживых ток-шоу, кровавых российских сериалов. Она проявилась уже давно в проводимой властями политике русификации и уничтожения национальных символов.

Можно сказать, что Беларусь, как и Украина, столкнулась с настоящей гибридной войной, направленной на уничтожение нашей независимости. Маневры «Запад-2017» - логическое продолжение этой гибридной агрессии.

Поэтому Акция предупреждения – самое первое, что мы можем сделать в ответ на эту «вяло текущую» оккупацию. Хочу вспомнить слова Зенона Позняка, который сказал: если на «Запад-2017» не будет никакой реакции со стороны белорусского общества, то это будет означать, что мы сдали свою страну без боя. Просто может произойти аншлюс, если российские войска останутся здесь после маневров.

Мы способны показать российской армии, что она не являются «желанным гостем» на нашей земле. И наше решительное участие в акции 8 сентября – это то, что действительно может повлиять на ближайшее развитие событий в Беларуси.