Зарплаты белорусов уйдут на долги Лукашенко 5.09.2017, 7:55

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Фото: Reuters

Экономисты развенчали утопические посулы властей.

В правительстве Беларуси продолжают выступать з заявлениями в стиле «удивительное рядом». С очередным мифотворчеством отличился и первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой. По словам чиновника, в этом году экономика якобы «прекратила свое падение», а в следующем году правительство планирует едва ли не «совершить чудеса».

И это даже при том, что стоимость нефти предположительно снова будет падать. По оптимистическому прогнозу правительства, в 2018-м он упадет с нынешних 52 долларов за баррель, до 46-ти.

«Если ОПЕК удастся продлить свое соглашение по замораживанию добычи нефти, то, может быть, удастся поднять немного нефть, но тут же качели качнутся в пользу сланцевой нефтедобычи, и цены тут же вернутся назад», – считает Леонид Фридкин, шеф-редактор «Экономической газеты».

Основные надежды Министерство экономики возлагает на российский рынок.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в разговоре с «Белсатом» выразил удивление такими надеждами. По его мнению, результатом падения цен на нефть будет стагнация или рецессия российской экономики, а значит – и белорусского экспорта.

«Рассчитывать на то, что у нас резко вырастут зарплаты, будут осуществляться какие-то прорывные проекты, не приходится», – рассказывает Леонид Фридкин, шеф-редактор «Экономической газеты».

Опираясь на оптимистичный прогноз относительно экспорта, власти обещают сохранить золотовалютные резервы страны, то есть подушку безопасности для национальной валюты, на существующем уровне, не делая при этом новых займов.

Правда, такое обещание звучало и два года назад.

С тех пор государственный долг нашей страны вырос от 40 процентов ВВП до 50-ти, поэтому специалисты относятся скептически и к этому обещанию. Как и относительно роста зарплат. Опрошенные нами специалисты сходятся в том, что без реформ экономики существенного роста производительности труда ждать неоткуда. А значит, достичь планируемого увеличения на 3,5%, с учетом инфляции, в следующем году можно только двумя способами: за счет увеличения безработицы или разогнав инфляционные и девальвационные процесс