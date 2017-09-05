Последствия урагана в Минске 5.09.2017, 8:24

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Фото: МЧС

Штормовое предупреждение объявлено и на сегодняшний день.

Вечером 4 сентября на Минск и Минскую область обрушилась непогода — ливни и сильный ветер. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

4 сентября шквалистый ветер повалил в Минске на улице Брыля остановку на людей. В результате падения каркаса остановки пострадали три человека — двое мужчин возрастом 20 и 56 лет, а также 19-летняя девушка. Они госпитализированы в больницу с различными травмами.

Также зафиксированы 25 случаев падения деревьев в Минске. Упавшими деревьями повреждены 17 автомобилей. К примеру, одно упавшее дерево на улице Байкальской повредило четыре легковых автомобиля — Renault Koleos, Peugeot 406, Nissan Primera и Renault Megane.

Также упавшие деревья повредили крыши двух частных домов — на улицах Подлесная и Окрестина.

Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Всего для ликвидации последствий кратковременного усиления ветра задействовалось 20 единиц техники МЧС и 91 сотрудник ведомства.

Напоминаем, что штормовое предупреждение объявлено и на 5 сентября. На большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами — сильные дожди. Ветер переменных направлений 5−10 м/с, порывами до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем составит +10.+16°C, по югу — до +18°C. В Минске днем облачно, дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +14.+16°C.