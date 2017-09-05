Сын Хрущева: Отец принял правильное решение по передаче Крыма Украине 5.09.2017, 8:10

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Политической подоплеки в этом решении не было.

Передача Крыма Украине в 1954 году была правильным и структурным решением, а генсек ЦК КПСС Никита Хрущев сделал это, исходя из экономической целесообразности. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев, профессор университета Брауна в США.

«Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой, и самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом и передали Украине, так же, как передавали многие регионы. Никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарок моей маме, которая родилась в Западной Украине. Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда», — сказал Хрущев.

Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».