Барановичи зовут на Акцию предупреждения 5.09.2017, 8:48

В центре города расклеили плакаты, напоминающие о нашем долге отстоять мирную Беларусь.

В Барановичах появились плакаты с приглашением на Акцию предупреждения, которая начнется в 19.00 на Октябрьской площади в Минске. Об этом в «Фейсбуке» сообщил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

Активисты, расклеившие плакаты, призывают выйти на Площадь и отстоять мирную Беларусь.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси официально должны начаться 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».