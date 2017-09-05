Вице-премьер Русый готов делать «грузинские» коньяки и вина 5.09.2017, 8:56

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Михаил Русый

Фото: tut.by

«Элитные» напитки должны быть в каждом белорусском магазине.

О развитии двухстороннего сотрудничества шла речь 4 сентября на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого и вице-премьера – министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе.

Как сообщили в пресс-службе Совета министров, белорусская сторона готова «сработать, чтобы и магазины с грузинскими товарами работали в Беларуси». – Мы создадим условия, чтобы все грузинское было представлено в этих магазинах, - сказал Русый.

По его словам, Беларусь и Грузия вполне могут выйти на товарооборот в $200 млн. – «Мы готовы сделать все необходимое, чтобы в Беларуси было производство грузинских вин или коньяков», - добавил Русый.

Вице-премьер считает, что странам стоит развивать сотрудничество по многим направлениям, а также культурный обмен. Он выразил признательность грузинской стороне за организацию праздника «Тбилисоба» 2 сентября в Минске.