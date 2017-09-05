Физики объяснили, почему золото всегда будет в цене 5.09.2017, 9:07

1,673

Происхождение многих редких металлов до сих пор остается загадкой.

По самой распространенной версии, все элементы тяжелее железа, в том числе золото, уран и платина, возникли в результате взрывов сверхновых. Однако эта теория не дает объяснение тому факту, почему этих веществ так мало во Вселенной, ведь взрывы сверхновых происходят регулярно, пишет vokrugsveta.ua.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) предположили, что в процессе формирования тяжелых металлов могли быть «замешаны» другие участники – примордиальные (зачаточные) черные дыры — небольшие аналоги «обычных» черных дыр звездной массы, возникавшие в первые мгновения жизни Вселенной из особо плотных скоплений темной материи.

Анализируя различные сценарии взаимодействий примордиальных черных дыр и других объектов, существовавших в ранней Вселенной, ученые обратили внимание на то, что они будут крайне необычным образом влиять на поведение пульсаров, раскручивая их до таких скоростей, что они начнут распадаться на части. Это будет происходить по одной простой причине – попадая в центр пульсара, примордиальная черная дыра будет постепенно «выедать» его изнутри, постепенно уменьшая размеры выгоревшей звезды.

В соответствии с законами физики, уменьшение ее радиуса будет приводить к тому, что скорость вращения пульсара будет резко расти. В конечном итоге она достигнет таких значений, что внешние слои нейтронной звезды начнут отрываться от ее поверхности и будут периодически выбрасываться в открытый космос.

В свою очередь, экзотическая материя нейтронной звезды, обладающая сверхвысокой плотностью и полностью состоящая из нейтронов, станет нестабильной после подобного «катапультирования» и начнет превращаться в «обычную» материю, в том числе и в атомы тяжелых элементов.

Подобный сценарий лучше всего объясняет то, почему золото и другие тяжелые вещества формируются сегодня необычно медленно – почти все или даже все примордиальные черные дыры должны были исчезнуть в первые эпохи жизни Вселенной.