закрыть
5 сентября 2017, вторник, 9:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Белорусы освистали лукашенковские герб и флаг

  • 5.09.2017, 9:26

Народ выступил против советских символов на Дне Воли 1995 года.

Видео, на котором разгневанные белорусы освистали лукашенковские проекты государственного герба и флага, опубликовал эск-депутат Верховного Совета Беларуси, журналист и политик Сергей Наумчик.

«Вот так были обнародованы лукашенковские проекты «герба» и «флага», розданные депутатам Верховного Совета. Все смеялись, свистели и улюлюкали, никому не верилось, что они будут «государственными символами». Митинг 25 марта 1995 года», - написал политик.


Мнение

Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников


Интервью

Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота