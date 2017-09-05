Видеофакт: Белорусы освистали лукашенковские герб и флаг 5.09.2017, 9:26

Народ выступил против советских символов на Дне Воли 1995 года.

Видео, на котором разгневанные белорусы освистали лукашенковские проекты государственного герба и флага, опубликовал эск-депутат Верховного Совета Беларуси, журналист и политик Сергей Наумчик.

«Вот так были обнародованы лукашенковские проекты «герба» и «флага», розданные депутатам Верховного Совета. Все смеялись, свистели и улюлюкали, никому не верилось, что они будут «государственными символами». Митинг 25 марта 1995 года», - написал политик.