Семилетняя британка нашла меч короля Артура 13 5.09.2017, 9:43

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Легендарный артефакт покоился в озере.

Британская школьница нашла меч в озере, где, согласно легенде, покоится клинок короля Артура. Об этом сообщает издание Metro (перевод – lenta.ru).

Семилетняя Матильда Джонс купалась в озере Дозмари-Пул в Корнуолле и заметила на дне меч. Отец девочки сомневается, что он настоящий. По его мнению, она отыскала реквизит, оставшийся после киносъемок. Длина клинка совпадает с ростом Матильды — 120 сантиметров.

Мужчина утверждает, что по дороге рассказывал дочери о короле Артуре: легенда гласит, что один из рыцарей бросил меч погибшего короля в воду, а найти его может только человек, достойный занять британский трон. Озеро Дозмари-Пул, где была сделана находка, — один из водоемов, который связывают с этим преданием.