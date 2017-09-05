закрыть
5 сентября 2017, вторник, 13:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Семилетняя британка нашла меч короля Артура

13
  • 5.09.2017, 9:43
  • 10,415

Легендарный артефакт покоился в озере.

Британская школьница нашла меч в озере, где, согласно легенде, покоится клинок короля Артура. Об этом сообщает издание Metro (перевод – lenta.ru).

Семилетняя Матильда Джонс купалась в озере Дозмари-Пул в Корнуолле и заметила на дне меч. Отец девочки сомневается, что он настоящий. По его мнению, она отыскала реквизит, оставшийся после киносъемок. Длина клинка совпадает с ростом Матильды — 120 сантиметров.

Мужчина утверждает, что по дороге рассказывал дочери о короле Артуре: легенда гласит, что один из рыцарей бросил меч погибшего короля в воду, а найти его может только человек, достойный занять британский трон. Озеро Дозмари-Пул, где была сделана находка, — один из водоемов, который связывают с этим преданием.


Мнение

Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников


Интервью

Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота