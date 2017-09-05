«В этом году дата 8 сентября – важнейшая для белорусов» 1 5.09.2017, 9:54

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Вячеслав Сивчик

Блестящая победа Острожского напоминает о нашем праве и обязанности снова защитить Родину от оккупантов.

Об этом сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org заявил один из лидеров БНК Вячеслав Сивчик.

- 8 сентября стало широко отмечаться как День белорусского воинской славы с конца прошлого века. Вы часто участвовали в праздничных мероприятиях по случаю этой даты. Какое из них запомнилось больше всего?

- Блестящая победа под Оршей наших войск под руководством Константина Острожского над московитами в 1514 году давала силы белорусам заявлять о своем праве и обязанность защищать Родину уже в наше время. Мне приходилось в разные годы участвовать в праздновании 8 сентября и в Минске, и на Крапивенском поле, где происходило сражение, и за рубежом.

Самое торжественное празднование Дня белорусской воинской славы состоялось 8 сентября 1992 года в Минске. Тогда по инициативе БЗВ, которым руководил Николай Статкевич, была принята присяга. Выглядело все очень величественно и празднично. Очень советую посмотреть кадры именно с той акции, чтобы самим в этом убедиться.

- В этом году День белорусского воинской славы отмечается накануне учений «Запад-2017».

- Поэтому в этом году дата 8 сентября - важнейшая для белорусов. В Минске пройдет Акция предупреждения накануне маневров с участием российских войск. Эти войска уже участвуют в войнах в Украине и в Сирии. А на нашей территории эти войска будут отрабатывать захват северо-западной части страны, которая граничит с Литвой и Польшей.

Для Беларуси возникают две страшные угрозы.

Первая. Нас пытаются расколоть. Конечно, делают это искусственно. Но, обращаю внимание, что тактика раскола Украины, которую московские политтехнологи проводили с президентских выборов 2004 года, оказалась для путинского режима успешной. Практически это подготовка 2014 года, когда состоялась российская аннексия Крыма и началась война на Донбассе.

Вторая. Беларусь может быть вовлечена в военные авантюры Путина и наша земля снова может стать ареной военных действий. К сожалению, прогнозы о возможности третьем мировой войны - уже не утопия. А для Беларуси, которая до нашего времени не отошла от тех потерь, которые понесла во время I и II мировых войн, это угроза каждой семье, каждому городу и деревне.

Поэтому очень беспокоит информация о том, что российские войска могут остаться после маневров. И сколько бы не опровергали это представители путинского и лукашенковского режима - веры им нет. А если все эти деятели врут, что они делали на наших глазах не раз, то российские войска это не только угроза для нашей независимости, это шаг к войне против наших соседей. Поэтому призываю поддержать Акцию против возможной аннексии и прийти 8 сентября в 19 часов на Октябрьскую площадь Минска.