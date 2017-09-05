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Витебские власти выкинули неожиданный «финт ушами»

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  • 5.09.2017, 9:59
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Жители города в шоке: они требовали поликлинику, а им построят Дворец бракосочетаний.

В инвестиционной программе Витебска на 2017 год первым пунктом запланировано строительство Дворца бракосочетаний, говорится в репортаже «Белсата».

Но является ли это объектом первой необходимости для жителей города?

«Люди сейчас регистрируют брак и уезжают в свадебное путешествие без гостей, свадьбы. Является ли это первой необходимостью? Думаю, что нет».

«Конечно, нет, хватает в каждом районе, плюс центральный ЗАГС»,

— говорят витебляне.

Намного более актуальный вопрос лечебных комплексов

Чиновники ежегодно обещают, но обещания часто превращаются в долгострои. Так, строительство поликлиники, женской консультации и стоматологического отделения более, чем для тысячи посетителей микрорайона «Юг-7А» было начато в 2010 году, но не завершено и по сей день. И это не единственный случай. Ряд лечебно-оздоровительных объектов города по-прежнему ждет завершения строительства.


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