Витебские власти выкинули неожиданный «финт ушами»5
- 5.09.2017, 9:59
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Жители города в шоке: они требовали поликлинику, а им построят Дворец бракосочетаний.
В инвестиционной программе Витебска на 2017 год первым пунктом запланировано строительство Дворца бракосочетаний, говорится в репортаже «Белсата».
Но является ли это объектом первой необходимости для жителей города?
«Люди сейчас регистрируют брак и уезжают в свадебное путешествие без гостей, свадьбы. Является ли это первой необходимостью? Думаю, что нет».
«Конечно, нет, хватает в каждом районе, плюс центральный ЗАГС»,
— говорят витебляне.
Намного более актуальный вопрос лечебных комплексов
Чиновники ежегодно обещают, но обещания часто превращаются в долгострои. Так, строительство поликлиники, женской консультации и стоматологического отделения более, чем для тысячи посетителей микрорайона «Юг-7А» было начато в 2010 году, но не завершено и по сей день. И это не единственный случай. Ряд лечебно-оздоровительных объектов города по-прежнему ждет завершения строительства.