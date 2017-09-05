Николай Ходасевич: О работе Криушенко у руля сборной пора уже и поговорить 15 5.09.2017, 10:08

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Николай Ходасевич

Главный футбольный тренер не смог создать коллектив, с которым «можно идти на войну».

Телеведущий Николай Ходасевич высказался по поводу работы в национальной сборной Беларуси Игоря Криушенко:

- О работе Игоря Криушенко у руля национальной сборной пора бы уже и поговорить. Потому что это не первые матчи, когда нужно дать время. После его назначения прошел почти год. Так вот, Криушенко не смог создать коллектив, с которым можно ходить на войну. Вам не кажется, что кардинальные изменения в составе на матч со шведами по сравнению с поединком в Люксембурге отчасти походили на агонию? Криушенко ведь, по большому счету, «режет», начиная с первого матча. После поражений от сборных Македонии и Швеции тренер говорит: «Есть люди, которые не хотят играть, поэтому будем от них отказываться».

Отказался. Уговорить вернуться Калачева или Корниленко так и не получилось. Хорошо, проехали. Приходит очередная порция поражений — опять Криушенко выходит и говорит: «Не хотят играть, будем отказываться». Мы скоро останемся, извините, с «Крумкачами» в национальной сборной.