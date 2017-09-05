Дырявые карманы Лукашенко 24 5.09.2017, 10:38

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Власти продолжат набирать невыгодные кредиты.

Заместитель министра экономики Дмитрий Крутой озвучил оптимистичные планы на будущий год.

По словам чиновника, серьезных секторальных рисков для экономики Беларуси пока не наблюдается, поэтому страна в 2018 году не планирует брать новые кредиты.

Он также добавил, что на 2018 год в Беларуси сформирован практически бездефицитный платежный баланс. А обслуживать внешние платежи в объеме более 3 миллиардов долларов планируется за счет работы экономики, пишет «Завтра твоей страны».

По словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, высказывания чиновника выглядят странными:

– Он говорит так, словно кредит от международной организации – это долг, а евробонды – это совсем не долг. Размещение евробондов, по сути, такой же кредит, только оформленный другим путем. Кроме того, это один из самых дорогих из теоретически доступных способов кредитования.

Финансовый эксперт обращает внимание, что государству было бы дешевле продолжить диалог с МВФ, чтобы взять более выгодный кредит с точки зрения процентной ставки.

Делая прогноз по динамике внешнего долга Беларуси, собеседник полагает, что накопление кредитов продолжится и в 2018 году, несмотря на заявления властей.