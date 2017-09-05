Семь загадок, решить которые могут только настоящие детективы 3 5.09.2017, 10:48

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Появился оригинальный способ узнать, на что на самом деле способен ваш разум.

Всем знакомы обычные тесты на IQ, где, ответив (или не ответив) на 40 вопросов, можно узнать свой уровень интеллекта.

Однако есть и другой способ узнать, на что на самом деле способен ваш разум.

AdMe.ru подобрал несколько детективных загадок, решить которые сможет далеко не каждый.

Задача № 1. Побег

Джека посадили в тюрьму с земляным полом и одним окном, расположенным настолько высоко, что достать до него он не может. В камере не было ничего, кроме лопаты. В тюрьме очень сухо и жарко, но ни воды, ни еды Джек не получит, поэтому у него есть всего 2 дня, чтобы сбежать, иначе он погибнет.

Как Джеку сбежать из тюрьмы, если вариант с подкопом не подходит, поскольку его рытье займет намного больше 2 дней?

Задача № 2. Похищенное ожерелье

Миссис Смит обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее пропало старинное ожерелье. Когда полицейские прибыли на место, то увидели, что ни на двери, ни на окнах нет следов взлома, и только одно окно разбито. Внутри дома царил полный беспорядок, а весь ковер был в грязных следах.

На следующий день миссис Смит арестовали за мошенничество. Почему?

Задача № 3. Убийство в школе

В первый день учебного года на последней перемене в одном из классов было обнаружено тело учителя географии. У полиции было 4 подозреваемых: садовник, преподаватель математики, учитель физкультуры и директор школы. Все они рассказали, где были во время убийства:

Садовник подстригал кусты на заднем дворе.

Преподаватель математики проводил итоговый полугодовой тест.

Учитель физкультуры играл в баскетбол с учениками.

Директор весь день провел в своем кабинете.

Сразу же после этого полиция арестовала преступника. Кто убил учителя географии и как полиция вычислила убийцу?

Задача № 4. Одинокий человек

На окраине города жил одинокий пожилой человек, который никогда не уходил далеко от дома. В разгар лета в одну из пятниц утром к его дому пришел почтальон и позвал хозяина, но тот не ответил. Он заглянул в окно и увидел его лежащим на полу в луже крови. Почтальон вызвал полицейского, который нашел возле дома две бутылки с теплым молоком, одну с холодным и ежедневную газету за вторник.

На следующий день полицейский арестовал убийцу. Как полиция так быстро вычислила преступника?

Задача № 5. Две таблетки

Серийный убийца похищал людей и заставлял их принимать 1 из 2 таблеток: первая не приносила вреда, а вторая мгновенно убивала. Оставшуюся таблетку убийца всегда принимал сам. Похищенный проглатывал выбранную таблетку, запивал водой и тут же умирал, а убийце всегда доставалась безвредная таблетка.

Почему убийце ни разу не попалась таблетка с ядом?

Задача № 6. Замерзшие окна

Однажды морозным зимним днем Джон нашел своего друга Джека мертвым в гостиной собственного дома. Джон тут же вызвал полицию и на вопрос полицейского о том, как он нашел тело, ответил, что шел мимо и решил зайти к Джеку в гости.

По его словам, он долго стучал и звонил в дверь, однако друг ему не открывал, хотя через замерзшее окно было видно, что в доме горит свет. Тогда Джон подышал на замерзшее оконное стекло, чтобы растопить лед. Когда он заглянул в комнату, увидел, что Джек лежит на полу.

Полицейский тут же арестовал Джона по подозрению в убийстве. Почему?

Задача № 7. Загадка химика

Известный ученый-химик был найден убитым в своей собственной лаборатории. В помещении не нашли никаких улик, за исключением листка бумаги рядом с телом, на котором было перечислено несколько химических элементов. Следователь выяснил, что в день смерти в лабораторию к ученому приходили 3 человека: его жена Мэри, племянник Николас и друг Джонатан.

Следователь тут же арестовал подозреваемого в убийстве. Как ему это удалось?

Задача № 1. Решение

С помощью лопаты Джеку нужно сделать земляную гору под окном, встать на нее и выбраться из тюрьмы.

Задача № 2. Решение

Полицейские поняли, что миссис Смит обманывает их: стекло в доме могло быть разбито только изнутри, ведь если бы его разбили снаружи, осколки лежали бы на полу комнаты.

Задача № 3. Решение

Учителя географии убил преподаватель математики. По его словам, он проводил полугодовое тестирование, однако преступление случилось в первый учебный день года.

Задача № 4. Решение

Очевидно, что убийца — разносчик газет. Только он мог знать, что в четверг и среду газеты уже будет некому читать.

Задача № 5. Решение

Обе таблетки были абсолютно безвредным, а яд был в стакане с водой, предназначенном для жертвы.

Задача № 6. Решение

Джон не мог растопить ледяную корку на стекле снаружи дома, поскольку она появляется только на внутренней стороне окна.

Задача № 7. Решение

Подсказка была на клочке бумаги, лежавшем рядом с жертвой. Если сложить буквы, обозначающие химические элементы, то получится имя Николас на латинице: Ni-C-O-La-S.