Меркель в шаге от победы 5.09.2017, 10:59

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Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

Позиции канцлера Германии настолько сильны, что наибольший интерес вызывает ее будущий партнер по коалиции.

В воскресенье вечером в Германии состоялась главная теледуэль двух ключевых кандидатов на должность бундесканцлера перед выборами, запланированными на 24 сентября. Лидер Христианско-демократического союза, действующий канцлер Ангела Меркель и лидер социал-демократов Мартин Шульц обсудили наиболее волнующие немецкое общество вопросы внешней политики, приема беженцев и занятости. Согласно опросу Infratest-dimap для телеканала ARD 55% зрителей нашли более убедительной позицию действующего канцлера, в то время как выступление Мартина Шульца назвали убедительным 35% опрошенных, пишет liga.net.

Успех на теледебатах был важнее для Шульца. В январе он покинул пост спикера Европарламента, чтобы принять участие в борьбе за пост канцлера. Появление более популярной фигуры во главе социал-демократов, чем действующий глава МИД Зигмар Габриэль, повысило рейтинги партии. В европейской политике Шульц человек довольно известный, в немецкой - новичок. Он легко нашел общий язык с однопартийцами, повлиял на приток молодежи в ряды социал-демократов и сократил отрыв партии от ХДС. В течение февраля-марта СМИ даже говорили об угрозе потери власти для Меркель.

Однако затем рейтинг Шульца начал постепенно таять, а интрига в том, кто будет новым канцлером - исчезать. Критиковать политику Меркель было вовсе не так просто, если учитывать, что социал-демократы четыре года подряд находятся в правящей коалиции, отобрать избирателей у левых тоже не удалось. Весной партия Шульца проиграла региональные выборы в землях Шлезвиг-Гольштейн и Северный Рейн-Вестфалия, на которую в 2015 году приходилось 21% ВВП страны. В то же время надо отдать должное лидеру эсдеков - он не сдается и продолжает бой за голоса неопределившихся избирателей. Таких в Германии по разным опросам - от 25 до 40%.

И все же, сколько бы усилий Шульц ни прилагал, у Меркель сейчас очень высокие шансы снова стать канцлером. Если бы в Германии проходили прямые выборы канцлера, то, согласно опросу Forsa от 16 августа, Меркель вообще набрала бы 51% голосов, Шульц - только 22%. Канцлер эффективно использует в свою пользу показатели экономического роста - в среднем 3,8% с момента прихода к власти в 2005 году, уменьшение безработицы, которая является самой низкой с 1980 года с показателем в 3,7%, бюджетный профицит в 23,7 млрд евро. Опросы показывают высокий уровень доверия к ее партии.

Однако не ясно, кто станет партнером Меркель по коалиции. Представитель партии, которая войдет с ХДС в коалицию, скорее всего, получит не только пост вице-канцлера, но и портфель министра иностранных дел, а значит будет влиять на формирование немецкой восточной политики и участвовать в переговорах в нормандском формате по Донбассу.

Сохранится ли большая коалиция

Социал-демократы по-прежнему остаются наиболее вероятным партнером для Меркель, хотя в ходе предвыборной кампании Шульц этот вопрос не обсуждает, акцентируя внимание на амбициях занять место канцлера. По многим вопросам позиции Меркель и Шульца совпадают, и поэтому прошедшие дебаты были лишены накала, который характеризовал дискуссии Клинтон и Трампа в США, или Макрона с Ле Пен во Франции.

Ангела Меркель и Мартин Шульц на теледебатах (фото - ЕРА)

Меркель и Шульц обсуждали вопросы отношений с США, Турцией и кризис вокруг КНДР. Оба подчеркнули разногласия с Трампом, необходимость пересмотра отношений с Анкарой и лишения ее перспектив на членство в ЕС, а также приверженность дипломатическому решению кризиса вокруг КНДР, раскритиковали планы экс-канцлера Герхарда Шредера войти в совет директоров Роснефти."Экс-канцлер подрывает санкции, которые ввел ЕС", - подчеркнула Меркель.

Более каким-то образом вопрос конфликта России и Украины на дебатах не затрагивался. "Этот вопрос для немецкого избирателя не находится в центре внимания. В этом нет негатива для Украины, политика по отношению к нашей стране устоявшаяся и предусматривает поддержку территориальной целостности. И не нужно говорить об усталости от Украины, просто ряд тем быстро теряет актуальность. Когда летом был скандал с поставкой турбин Siemens в Крым, вся проблематика связанная с Украиной, была на первых страницах изданий. Но для обычного немецкого избирателя Украина кажется далекой, не привлекает такого внимания, как политика США или вопрос беженцев", - поясняет LIGA.net политолог-германист Виктор Савинок.

Внешнеполитическая повестка не является предметом острых разногласий между лидерами гонки, хотя в ней есть различия. Шульц настаивает на больших инвестициях в образование и исследования в бедных странах ЕС, борьбу с уклонением от налогов и с безработицей на общеевропейском уровне, создание единой армии ЕС, выступает против увеличения военных расходов в рамках НАТО до 2% от ВВП, осуждает агрессивную политику Кремля. В партии Меркель, в отличие от социал-демократов, готовы постепенно увеличить военные расходы до 2% нормы НАТО, и не уделяют внимания вопросам инвестиций в образование на общеевропейском уровне и решению проблем стран, пострадавших от кризиса. В то же время оба ведущих игрока немецкой политики согласны, что при администрации Трампа Европе лучше полагаться на себя.

Куда больше разногласий по социально-экономической повестке. В Христианско-демократическом союзе обещают полную занятость к 2025 году, сокращение налогов. Социал-демократы обещают введение налогов на сверхдоходы, уменьшение налогов на семьи с низкими доходами, многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру и образование за счет бюджетного профицита последних лет.

"У канцлера не такие амбициозные планы по сокращению налогов или по установлению льгот по страховкам. А для социал-демократов вопрос социального благосостояния заключается во вполне конкретных показателях по снижению безработицы, налоговым льготам, пенсиям, оплате на аренду жилья и всего прочего. Кроме того, в экологической политике Меркель - сторонница постепенного отказа от дизельных двигателей, без временных рамок. Шульц же говорит, что такой процесс должен иметь временные рамки", - отмечает Виктор Савинок.

Позиция младшего партнера по коалиции для социал-демократов неудобна. Однако, ни это положение, ни разногласия в вопросах социальной политики не мешали социал-демократам формировать большую коалицию с Меркель в 2005 и 2013 годах. Не исключено, что не помешают и сейчас. В таком случае внешняя политика в отношении России и Украины кардинально не изменится.

Претенденты на золотую акцию

Помимо социал-демократов, среди вероятных коалиционных партнеров для Христианско-демократического союза на этих выборах - либеральная Свободная демократическая партия, которая переживает ренессанс после вылета из Бундестага в 2013 году, а также Зеленые.

На этом фоне не может не привлекать внимание фигура лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера, который в начале августа призвал к прогрессу в отношениях с Россией, что вызвало острую критику в Украине. "Санкции против России должны быть ослаблены, если будет прогресс, и усилены, если будет регресс. Аннексию Крыма не признаем, но вопрос заморозим, чтобы в других вопросах был прогресс", - заявил тогда Линднер. Свою позицию лидер немецких либералов оправдывал тем, что жесткая политика по России идет в разрез с исторической традицией разрядки, диалога с СССР в 70-х, проводниками которой были министры иностранных дел от его партии Вальтер Шеель (1969-1974) и Ганс-Дитрих Геншер (1974-1992).

4 сентября во время дебатов лидеров малых партий Линднер вновь посетовал на недостаток диалога с Россией. "У нас слишком мало диалога с Россией, мы не оставляем Путину шанс выйти из тупика, потому что делаем все зависимым от вопроса Крыма. В то же время все знают, что это нарушение международного права, которое мы не можем принять, нельзя решить в краткосрочной перспективе", - заявил он.

Виктор Савинок отмечает, что своей позицией Линднер противоречит программе собственной партии, и позицию вполне может изменить. "Партия свободных демократов требует выведения российских войск и прекращения оккупации Донбасса, является единственной партией, которая записала в программе возможность ужесточения санкций в случае эскалации конфликта в Украине. Думаю, если Линднер попадет на пост министра иностранных дел, то его заявления приобретут более приземленный характер, по сравнению с тем, что он говорил раньше. Подобная эволюция происходила ранее с главами МИД Штайнмайером и Габриэлем. Политика немецкого правительства в отношении Украины останется последовательной", - считает эксперт.

Свободные демократы поддерживает углубление евроатлантической интеграции, усиление безопасности восточных членов НАТО, выступают против протекционизма и за максимальную свободу торговли на мировом уровне, снижение налогов. В этом плане - они наиболее подходящий союзник для Меркель, если конечно наберут достаточно мест для общей коалиции с ХДС. Диалог с ними для канцлером будет легким, в отличие, например, от переговоров с Зелеными.

Лидер свободных демократов Кристиан Линднер (фото - ЕРА)

Внешняя политика не является источником противоречий Меркель с Зелеными. Они выступают как одни из самых убежденных сторонников развития евроатлантической интеграции, поддержки Украины и критики Кремля за военную агрессию и нарушения прав человека. Лидер партии Джем Оздемир ранее называл Путина врагом НАТО, ЕС и западных ценностей.

На дебатах лидеров малых партий Оздемир намекнул, что агрессия России против Украины нанесла удар по всему режиму ядерного нераспространения, что совершенно неприемлемо для зеленых, поддерживающих всеобщее ядерное разоружение. "Многие страны мира говорят себе теперь, что нельзя положиться на слова России, США и других, стоит посмотреть на Украину", - подчеркнул лидер зеленых.

Камнем преткновения может стать социальная и экологическая программа. Зеленые предлагают закрыть ТЭС на угле, запретить к 2030 году дизельные двигатели, ввести минимальную пенсию, снизить налоги для малого и среднего бизнеса и установить налоги для сверхприбылей, расширить помощь безработным. Такие идеи вызывает горячие споры даже внутри партии между правым и левым крылом, что уже отражается и на падении рейтинга, а в диалоге с ХДС это будет еще большей проблемой - например, идея запрета дизельного двигателя к 2030 году для партии Меркель неприемлема.

Кроме того, у зеленых нет четких предпочтений по коалиции: если в некоторых западнонемецких землях они являются союзниками ХДС и Свободной демократической партии, то на востоке - СДПГ и Левых. Левое крыло, представителем которого является Джем Оздемир, больше повлияло на формирование нынешней программы партии и поэтому союз Зеленых с Меркель кажется куда менее вероятным, чем ее коалиция со Свободной демократической партией.

Друзья России

Среди партий, которые имеют шансы на прохождение в Бундестаг, у двух наиболее радикальных - правопопулистской Альтернативы для Германии(АдГ) и Левых, минимум шансов войти в правительство. Меркель в ходе дебатов с Шульцем открыто заявила, что никогда не пойдет на формирование коалиции с ними.

АдГ сейчас набирает очки на кампании против миграции, хоть и с меньшим успехом, чем во время кризиса с беженцами в 2015-2016 годах. Правопопулисты акцентируют внимание на вопросах идентичности, выступают против мультикультурализма и за немецкую "ведущую культуру", открыто провозглашают, что ислам не совместим с немецкими ценностями и выступают за запрет минаретов и бурки, связывают рост преступности с ростом иммиграции в страну. Партия более популярна в восточных землях Германии, где больше проблем с безработицей и двухкратное, а иногда и трехкратное отставание в доходах от западных земель, и большее неприятие приема беженцев. Хотя наплыв беженцев пошел на спад уже весной 2016 года, прошений об убежище в Германии в 2015 году было зарегистрировано 477 тысяч, в 2016 году - 745 тысяч. Эти цифры правопопулисты продолжают конвертировать в страхи и голоса избирателей. История террориста Аниса Амри, который был соискателем убежища и мелким преступником одновременно, а в декабре 2016 года въехал на грузовике на рождественскую ярмарку в Берлине, убив 11 человек, добавила АдГ аргументов.

Плакаты Альтернативы для Германии (фото - ЕРА)

Предвыборные плакаты АдГ вызывают ожесточенные дискуссии. "Бурка? Мы предпочитаем бикини", - подчеркивают они неприятие одежды религиозных мусульманок. "Новые немцы? Давайте сделаем это сами", - намекают национал-консерваторы на необходимость повышения рождаемости. "Немцы? Не будут финансировать лучшую жизнь для тебя", - гласит плакат, обращенный к беженцам. Особо выделяется плакат о защите традиционной семьи - это особо забавно, учитывая , что одна из лидеров партии Алис Вайдель не скрывает своей гомосексуальной ориентации.

Внешнеполитическая программа АдГ концентрируется на укреплении НАТО и повышении финансирования альянса европейскими членами, отказе Турции во вступлении в ЕС и ее исключении из НАТО, борьбе за постоянное место в Совбезе ООН. Партия занимает радикальные евроскептические позиции: выступает за обсуждение выхода из ЕС или его демонтажа, за проведение референдума о выходе из еврозоны, считает провальным Шенгенское соглашение и требует восстановить пограничный контроль, осуждает идею создания армии ЕС.

В то же время АдГ выступает за отмену санкций и углубление экономического сотрудничества с Россией. "Крым никогда не вернется в Украину. Санкции не имеют значения. Россия - европейское государство, мы должны интегрировать ее в европейский порядок. Ее противостояние с НАТО следует остановить", - заявил в августе другой лидер АдГ Александер Гауланд, в 2015 году посетивший в РФ конференцию, организованную причастным к войне в Донбассе олигархом Малофеевым. Евродепутат от АдГ Маркус Претцель и один из лидеров молодежной организации Маркус Фронмайер неоднократно посещали оккупированный Крым. Позже стало известно, что визит Претцеля оплатил российский фонд, связанный с Администрацией президента РФ. Стремление "понять Россию" и антимигрантская риторика уже привлекла на сторону правопопулистов немало русскоязычных немцев.

В то же время в качестве партнера по коалиции АдГ не интересна никому.

Сторонники Альтерантивы для Германии протестуют против политики Меркель по приему беженцев (фото - ЕРА)

Немецкие Левые согласно опросам могут занять третье либо четвертое место на выборах. Партия призывает к увеличению минимальной зарплаты, снижению пенсионного возраста, принятию минимальной пенсии, прогрессивному налогообложению. Внешнеполитические приоритеты предусматривают радикальное реформирование ЕС, роспуск НАТО и создание системы коллективной безопасности в Европе с обязательным участием России.

В качестве коалиционных партнеров в этой партии обычно рассматривают только социал-демократов и Зеленых, и левые уже входят с ними в правительства Берлина, Тюрингии и Бранденбурга. Однако формирование такой коалиции на общенемецком уровне сомнительно, учитывая ослабевшие позиции социал-демократов и зеленых, разногласия внутри Левых по этому вопросу, и противоречия Левых с зелеными и социал-демократами по конфликтам в Сирии и Украине. В частности, большинство участников съезда Левых в июне отказались осудить аннексию Крыма и выступили против санкций в отношении РФ.

И если подытожить такую расстановку сил, после выборов 24 сентября с наибольшей вероятностью Ангеле Меркель будет формировать коалицию либо с социал-демократами, либо со Свободной демократической партией, в зависимости от их результата на выборах. Причем выбирать партнеров будет именно действующий канцлер, а не наоборот.