«Крумкачы» нашли нового спонсора 4 5.09.2017, 11:09

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Финансы клуба будут теперь зависеть от продаж моторного масла Texaco Havoline.

Футбольный клуб «Крумкачы» обрел нового партнера. Им стала компания «ОБКстандарт», сообщила пресс-служба «воронов».

Переговоры между сторонами начались еще в июне, в конце первого круга чемпионата Беларуси. Представители ОБК посетили несколько домашних матчей «Крумкачоў», прониклись атмосферой и созрели для сотрудничества, которое, в первую очередь, будет связано с брендом моторного масла Texaco Havoline.

Финансовая же выгода в этом сотрудничестве для «Крумкачоў» заключается в том, что «ОБКстандарт» будет перечислять на счет футбольного клуба весь доход с каждой проданной канистры моторного масла Texaco Havoline с сентября по ноябрь. Так что от болельщиков-автовладельцев здесь тоже очень многое зависит.

Вообще же компания «ОБКстандарт» выступает спонсором и партнером различных команд: в хоккее, дрифтинге, скоростном маневрировании и других проектах.

Немаловажную роль в том, что «вороны» обрели нового партнера, сыграло и то, что для директора компании по маркетингу Глеба Томашова «Крумкачы» — любимый футбольный клуб. И когда он узнал, что оказавшиеся в тяжелой финансовой ситуации «Крумкачы» собирают деньги на краудфандинговой платформе, чтобы дотянуть до финиша нынешнего сезона, была оформлена такая схема поддержки клуба.

Кроме финансовой поддержки от продажи масла, на каждом матче «Крумкачоў» будет группа поддержки Havoline.

Следующий матч «Крумкачы», сенсационно победившие две недели назад борисовский БАТЭ, проведут в Солигорске против еще одного фаворита сезона «Шахтера». Игра состоится 9 сентября.

А что касается сбора средств на краудфандинговой платформе «Талака», то здесь «Крумкачы» уже собрали 14% от необходимой суммы — 18 278 рублей из 124 570. До завершения компании осталось 46 дней.