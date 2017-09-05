Лучший подарок на свадьбу – мешок картошки 18 5.09.2017, 11:13

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Диктатор щедро поблагодарил своих верных слуг.

Свадьба ведущих «Беларусь 1» Сергея Гусаченко и Ольги Макеевой как светское мероприятие - так себе событие, пишет «БелГазета». Однако на минувшей неделе фотографию с торжества сотрудников Белтелерадиокомпании обсуждали не намного меньше, чем карту и герб Вейшнории. Снимок стал знаменит не благодаря улыбке жениха или макияжу невесты: главные герои того вечера и вовсе стали второстепенными персонажами после того, как в кадре появился мешок картошки. Нет, это не бонусный подарок от приехавших на свадьбу родственников из периферии: таким образом ретрансляторов государственной политики поздравил Лукашенко.

Понятно, что эта дата в календаре Александра Лукашенко не была обведена кружком, никакого приглашения он тоже не получал, а о свадьбе узнал благодаря прогулу невесты, пропустившей мероприятия по сбору урожая в резиденции. Вот что рассказала «Комсомольской правде» сама Макеева: «Лукашенко, конечно, не знал, что у меня важное событие, и, приступая к работе, поинтересовался, с чем связано отсутствие человека с микрофоном в одной руке и ведром во второй… Узнав о причине, немного удивился. А уже через несколько часов на свадьбе появился букет цветов от Лукашенко и… мешок картошки! Как поздравление, а заодно и намек - отгул придется отработать!.. Вот и получается - репортаж не писала, урожай не собирала, а картошку все равно получила! Спасибо! Это действительно был самый потрясающий и оригинальный сюрприз!»

Это был не просто подарок, но и своеобразный намек всему пулу Лукашенко: старайтесь, и глава государства вас обязательно отблагодарит. Конечно, мешок картошки - сомнительный стимул, но ведь глава государства окружен журналистами не только во время сбора урожая. Освятил субботник, во время которого Лукашенко без строительной каски занимался кирпичной кладкой, - получил в презент стройматериалы для возведения пристройки на своем участке. Сопроводил главу государства во время рабочей поездки на молочный завод - год катаешься как сыр в масле, и это не метафора. Но в наибольшем тревожном ожидании, наверное, замерли те, кто освещал тест-драйв Лукашенко на автомобиле Tesla. До белорусского машиностроения уже доведена задача сделать автомобиль не хуже, а журналисты, донесшие до народа эту информацию, наверное, мысленно слышат звук клаксона и чувствуют запах нового салона электромобиля, пусть и отечественной сборки.

Но иногда Лукашенко в своих презентах академичен. Например, никто еще не опровергал суть поговорки, что книга - лучший подарок. Это на себе прочувствовал космонавт Олег Новицкий, которому из рук Лукашенко достался первый экземпляр книги о Дворце Независимости, которую хозяин этого самого Дворца назвал помпезной книжкой. Книгу не о дворце, но о всей Беларуси получал в качестве презента и американский актер Стивен Сигал - бумажный носитель шел сопроводительным подарком к презентованному до этого кинжалу. Но в самой известной истории, связанной с книгой и фамилией Лукашенко, фигурирует младший сын диктатора, однажды презентовавший Папе Римскому свой букварь.

Книги дарили и самому Лукашенко. В частности, экс-президент Украины Леонид Кучма накануне 25-летия установления дипломатических отношений между странами подарил белорусскому лидеру книгу Николы Макиавелли «Государь». Ситуация осталось бы обычной и вряд ли фигурировала в интернет-поисковиках, если бы не странный презент в ответ от Лукашенко. Мягкая игрушка в виде петуха - вряд ли это то, что желал Кучма получить в свою коллекцию сувениров.

Иногда Лукашенко с барского плеча дарит госимущество. Так, президент Молдовы Игорь Додон получил от белорусского коллеги 5 тракторов и 2 мусоровоза. Эмиру из Катара повезло гораздо больше: ему досталось 24 га земли возле Дубровского водохранилища, по кадастровой оценке стоящих порядка $1 млн. В этой связи ныне покойный президент Венесуэлы Уго Чавес выглядел обделенным: ему друг Александр привез всего лишь бутылку водки.