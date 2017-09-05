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Путин: Я Трампу не невеста

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  • 5.09.2017, 11:28
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Правитель РФ сделал странное заявление на саммите в Китае.

Президент России Владимир Путин назвал наивным вопрос, разочарован ли он в своем американском коллеге Дональде Трампе, сообщает ria.ru. Неожиданное заявление правитель РФ сделал сегодня во время пресс-конференции на саммите лидеров стран БРИКС в Китае.

"Что касается разочарования, не разочарования… ваш вопрос звучит очень наивно. Он же (Трамп) не невеста мне, и я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью, у каждой страны есть свои интересы", — сказал он журналистам на пресс-конференции во вторник.

"Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, я — своей", — добавил Путин.


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