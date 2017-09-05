«Я играю каждый день по восемь часов» 4 5.09.2017, 11:42

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Житель Барановичей рассказал, как зарабатывает на компьютерной игре.

Я отучился в школе №20, затем окончил колледж легкой промышленности по специальности товаровед. После устроился на работу продавцом в магазин техники.

В детстве вместе с братом мы играли в различные компьютерные игры. Меня привлекали стратегии. Брат играл редко, а я – часто и до тех пор, пока не пройду всю игру, пишет intex-press.by.

В 2014 году я узнал об игре World of Warcraft. Мои друзья стали играть в нее постоянно, а мне она показалась скучной. Но все играли, и меня заинтересовало, почему другим она так нравится. Смысл игры – прокачаться до максимального 110 уровня, улучшить своего персонажа и набрать бонусы, чтобы повысить рейтинг своего героя.

В итоге мои друзья перестали в нее играть, а меня она затянула. В игре хорошая графика, она похожа на жизнь, только виртуальную. Также понравилось, что ее нельзя пройти за один день и можно общаться с игроками со всего мира. Чаще игроки общаются в чатах обо всем, кроме самой игры, а те, кто хочет поговорить об игре, сидят на игровых форумах.

В игре разобраться непросто. Это стратегия, и нужно учиться думать на несколько шагов вперед, учиться «сканировать» противника, чтобы знать, как его одолеть. Самое сложное – контролировать процесс игры, наладить общение с напарниками и найти взаимопонимание.

Как-то один из знакомых по игре предложил немного заработать на ней: отдать свой аккаунт другим игрокам на ночь за деньги. Заказчики хотели повысить свой рейтинг, перезалив себе мой. И я согласился. За это мне заплатили около $150. Тогда я понял, что в игре можно заработать реальные деньги.

Первое время проверял заказчиков

Чтобы заработать, я должен был проводить за компьютером много времени. Поменял свой компьютер на более новый, но без «наворотов», компьютерную мышку подобрал такую, чтобы удобно лежала в руке.

В течение года я разбирался с игрой и собирал команду, чтобы дальше играть с постоянными игроками. Регистрация в игре для заработка платная – 150 рублей. За эту сумму игроку дают свободный вход (ключи) на любые карты («местность» игры) и прокачивают персонажа до сотого уровня из 110 возможных. Ежемесячно за игру нужно платить 20 рублей, но если играть с иностранцами, то взнос около 35 рублей. Оплачивать можно игровой валютой, но для меня проще и быстрее заплатить реальные деньги.

Когда разобрался с игрой, стал искать конторы, которые смогли бы подыскивать для меня заказы. Первое время я проверял заказчиков, чтобы они меня не «кинули». Искал отзывы на сайтах и если видел, что отзывов много, то соглашался выполнять заказ. Для меня странно, что люди готовы платить за виртуальный мир. Я думаю, они это делают для того, чтобы выделиться и показать, что они не хуже и даже круче других.

«Отсыпаюсь только в свои выходные»

Заказы бывают разные: поднять рейтинг участникам, обучить другого игрока, убить в игре боссов (самых главных персонажей), чтобы пройти на следующий уровень в игре. Каждое задание оплачивается по-своему. В среднем за один заказ платят около $60. Все зависит от того, сколько выполнить заказов. Например, за ночь можно заработать от 30 до 160 рублей. От выполненного заказа контора получает 70% от назначенной суммы, а я остальное.

Играть приходится ночью, так как в основном деньги платят американцы, а у них другой часовой пояс. Обычно днем игроки спят, а ночью играют, но так как у меня есть основная работа, то я отсыпаюсь только в свои выходные дни. На основную работу встаю в девять утра и до шести вечера работаю, после работы могу пару часов поспать, а затем сажусь за игру. Чтобы хорошо зарабатывать, я играю каждый день по восемь часов: с восьми вечера и до четырех часов утра.

В месяц удается заработать около 1200 рублей. Все деньги хранятся на виртуальном кошельке (вебмани) в российских рублях. При выводе денег с кошелька снимают небольшие проценты.

«Игра надоела»

Родители рады тому, что я зарабатываю, но они переживают и постоянно говорят, что нужно себя пожалеть. Заработанные деньги я откладываю на покупку своей квартиры, часть денег отдаю родителям.

Игра отнимает много свободного времени, можно сказать, что она стала работой, причем важнее основной. Если бы я играл просто так, мне было бы жалко своего времени и здоровья, а так это хороший дополнительный заработок. Но основную работу бросать не собираюсь, так как мне нужна стабильность.

Из-за игры я постоянно недосыпаю, поэтому иногда у меня болит голова. Из-за малоподвижного образа жизни затекает спина и хочется размяться. Для этого я повесил в своей комнате турник, на котором иногда растягиваюсь. Также чтобы не деградировать, в свободное время встречаюсь с друзьями, занимаюсь спортом, но хотел бы это делать чаще.

Девушки у меня пока нет, так как ей нужно уделять много времени.

На мой взгляд, заработок на игре – это легкие деньги, так как физически напрягаться не нужно. Однако заметил, что тех, кто зарабатывает на виртуальных играх, немного. Наверное, потому что люди не знают о таком способе заработка либо им нравится играть просто так.

Однако морально мне стало уже тяжело: игра больше не приносит удовольствия и немного надоела. Заметил, что она становится все хуже, а игроков все меньше, поэтому не знаю, сколько она еще «проживет». Пока я думаю около года поиграть, а потом просто изредка заходить в игру.