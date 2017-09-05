Инфляция в Беларуси будет ускоряться 1 5.09.2017, 11:48

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Поддержка убыточных госпредприятий может дорого обойтись госказне.

Тенденции, наблюдаемые в белорусской экономике, могут привести к ускорению инфляции, говорится в июльском обзоре Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). По мнению российских аналитиков, на разогрев инфляции в республике могут повлиять низкие ставки по кредитам для физических лиц, поддержка госпредприятий, пишет Экономическая газета.

В то время как Нацбанк сообщает о снижении инфляции, в экономике появляются тенденции, которые могут привести к ее ускорению, говорится в обзоре. Пока потребление действительно остается слабым и зарплаты лишь недавно начали показывать реальный рост. Однако следующие факторы окажут влияние на тренд инфляции в ближайший год. Ставки по кредитам физлицам снизились до минимума с декабря 2006 г., а объем кредитов вырос с 4% в январе до 12% (год к году).

Кроме того, правительство снова запустило льготное строительство. 6 августа утверждена госпрограмма кредитования (которую аналитики ВШЭ приняли за ипотечную), согласно которой часть долга и процентов будет выплачиваться государством. До конца 2017 г. планируется освоить по этой программе 135 млн. BYN. Появляются признаки того, что реальная зарплата снова догоняет производительность труда: первая за 6 месяцев выросла на 2% г/г, а вторая – на 2,7%. При этом в июне рост реальной зарплаты составил 3,8% г/г, что может оказаться выше показателя производительности. До конца года на выплату пенсий будет дополнительно направлено 500 млн. руб., что либо перейдет напрямую в инфляцию, либо обернется покупкой долларов и давлением на курс.

Довольно скептически аналитики ВШЭ оценивают надежды Минска на Китай как на «большого кредитора и инвестора». Некоторые проекты и кредиты оцениваются в миллиарды долларов, но они так и не начали реализовываться. В последние месяцы появились сообщения о возможном сотрудничестве по таким проектам, как строительство Национального футбольного стадиона (180 млн. USD), социальных домов в Беларуси (50 млн.), поставка говядины в Китай (20 млн. USD). После включения китайского юаня в корзину специальных прав заимствования в конце 2015 г. сотрудничество с этой страной выходит на новый уровень – пополнение резервов. Но Нацбанк не раскрывает долю юаня в резервах, а данные платежного баланса показывают, что сотрудничество не настолько обширное, как это освещается в новостях. Например, в отчете Нацбанка сообщается, что на 1 января 2016 г. Китай вложил в Беларусь 196 млн. USD. Это всего 1% от всех прямых инвестиций или 4% от инвестиций из стран, за исключением России и Кипра. Доля Китая выросла на 4% по сравнению с 1% в 2011 г. Зато его доля в белорусском экспорте стремительно увеличивается и по итогам 2016 г. составила 5%, а вот в импорте «довольно неожиданно» держится примерно неизменной, в пределах 1–3%. Таким образом, при присутствии Китая в экономике, оцениваемом в 196 млн. USD в товарообороте в 1,5 млрд. USD, потребуется еще много лет, прежде чем эта страна станет ключевым инвестором в Беларусь, считают в ВШЭ.

Еще более критично оценивают эксперты наши реформы и госпрограммы поддержки предприятий. Получив 1,4 млрд. USD от размещения еврооблигаций и одобрение кредита на 700 млн. от России, Беларусь свернула программу с МВФ, говорится в обзоре. Правительство РБ продолжает сдерживать рост тарифов, а также принимает программы поддержки госпредприятий. В общем, делает все то, против чего выступал МВФ.

Вовсю разворачивается господдержка. Так, на 2017 год запланировано госфинансирование инфраструктурных программ на сумму в 2,4 млрд. руб. Правительство намерено эти средства потратить, хотя пока из них освоена лишь треть. Премьер-министр заявил, что, если бы освоение шло по графику, рост ВВП мог бы быть на 0,5 п.п. выше. Кроме того, Банк развития активизировал кредитование, выделив 458 млн. руб. в I полугодии. В итоге рост нового кредитования привел к двукратному снижению отношения плохих кредитов к общим – до 8,5%. Еще одним способом господдержки стало поручение Президента А. Лукашенко «Беларуськалию» поставить удобрения сельхозпроизводителям с отсрочкой платежа до января 2018 г.

9 августа правительство утвердило свои планы по поддержке машиностроительной отрасли в государственной программе. Ранее заявлялось, что МАЗу и БАТЭ будет выделено 500 млн. USD, Гомсельмашу – 645 млн. Источниками средств будут бюджет, белорусские банки и китайские кредиты. Власти надеются, что модернизация поможет преодолеть двукратное сокращение производства МАЗа за последние 3 года. Согласно программе в 2017–2020 гг. из бюджета будет выделено 800 млн. руб., а кредиты банков – 3,3 млрд. руб., причем часть процентов компенсирует бюджет. Откуда на счет банков будет поступать ликвидность для этих кредитов, программа не упоминает. На данный момент соотношение кредитов к депозитам в банковском секторе составляет 128%. Это, по мнению ВШЭ, означает, что свободной ликвидности у банков немного. Но ее может предоставить Нацбанк, что станет очередным фактором, оказывающим давление на белорусский рубль.

Не в нашу пользу и сопоставление показателей аналогичных машиностроительных предприятий двух стран. Например, закредитованность КамАЗа и Ростсельмаша в последние 5 лет держалась в пределах 10–35% годовой выручки, а у БАТЭ, БелАЗа, МАЗа и Гомсельмаша – около 40–60% выручки. Так, долгосрочная кредиторская задолженность Гомсельмаша в 2,5 раза превышает выручку. Кроме того, в отличие от российских компаний в балансах МАЗа, БАТЭ и Гомсельмаша имеется отрицательная нераспределенная прибыль (накопленные убытки) по 100 млн. USD у каждого.

Таким образом, сектор машиностроения в Беларуси обременен долгами и убытками, а баланс аналогичных компаний в России, занимающих схожие рыночные позиции, более устойчив. Программа господдержки в Беларуси позволит госпредприятиям продолжать покрывать убытки, отмечается в обзоре ВШЭ. Впрочем, если бы его авторы тщательнее проанализировали отчетность наших ОАО, то нашли бы еще более любопытные нюансы. К примеру, в балансе ОАО «Гомсельмаш» за прошлый год действительно числится 259,8 млн. BYN непокрытого убытка, но висит еще 258,5 млн. расходов будущих периодов, которые по МСФО следовало бы тоже списать на финансовые результаты, у ОАО «МАЗ» – 327,15 млн. и 46,6 млн. BYN соответственно. У БелАЗа имеется 16,3 млн. BYN нераспределенной прибыли, но одновременно 357,6 млн. «расходов будущих периодов». Для сравнения, у КамАЗа нераспределенная прибыль за прошлый год составила 1065,8 млн. RUB. Так что на покрытие явных и скрытых убытков белорусским предприятиям требуется куда больше времени и средств, чем полагают российские аналитики.