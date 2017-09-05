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ГАИ приготовила «сюрприз» для мотоциклистов

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  • 5.09.2017, 11:59
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В ведомстве заявили, что нововведения готовили тщательно и всесторонне.

Экзамен для мотоциклистов на получение категории А значительно усложнят. Такие изменения анонсировал на пресс-конференции замначальника управления ГАИ МВД Александр Цегельник.

— Мы изучили опыт зарубежных автошкол, подошли к вопросу всесторонне и в ближайшее время те, кто хочет получить категорию А ждет новый экзамен, — отметил Александр Цегельник.

В экзамен для будущих мотоциклистов будут включены габаритная змейка, маневрирование в условиях ограниченного времени, а также остановка у стоп-линии.

Напомним, изменения в ПДД анонсировал начальник УГАКИ МВД Дмитрий Корзюк весной этого года.


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