Осень клептократа 5.09.2017, 12:14

Андрей Пионтковский

Станет ли эта осень последней для кремлевской верхушки?

Какие горячие точки могут появиться в новой Холодной войне, куда метит Навальный, переизберет ли элита "кремлевского пахана", кого подбирают в приемники и причем тут США. Итоги августа и ключевые вопросы сентября редакция Каспаров.Ru обсудила с публицистом Андреем Пионтковским.

– На днях США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два торговых представительства, в Вашингтоне и Нью-Йорке. В одном из них идут обыски, российский МИД уже подал ноту протеста. Для чего нужна эта гонка по сокращению дипмиссий?

– Это просто фрагмент развернувшейся, как ее иногда называют, Второй холодной войны. Но не стоит забывать, что на Донбассе она достаточно горячая. Тезис кремлевских пропагандистов, звучавший во всех их безумных шоу еще с 2014 года, стал самосбывающимся прогнозом. Все это время они говорили: мы не с какой-то там Украиной воюем, это мы с Соединенными Штатами воюем на ее территории. Идет Четвертая мировая война, реванш за поражение СССР в Третьей (холодной) войне. Это излюбленная идея кургинянов, мигранянов и прочих экземпляров соловьевских шоу.

Запад весь этот мегаломанический бред серьезно не воспринимал, но в последние месяцы произошел ряд событий, которые резко изменили взгляд США. Подчеркну, не Запада в целом, а в первую очередь именно Соединенных Штатов. Изменилось отношение к путинской России и, соответственно, действия. Причиной стала попытка Кремля овладеть Белым Домом – весь этот проект "Трампнаш". Президент США, кстати, никаких резких высказываний в отношении Москвы не делает. Наоборот, он все время старается сказать что-то приятное для Путина. Но, как мы видим, он уже не контролирует внешнеполитический курс Соединенных Штатов по отношению к России.

Ключевым событием в этом развороте по ту сторону Атлантики стала ежегодная конференция по безопасности в Аспене в 20-х числах июля, на которой присутствовали все руководители американских силовых структур, как обамовской, так и нынешней администрации. Она показала, что в военно-политическом истеблишменте Соединенных Штатов сложился определенный консенсус. Все эти влиятельные люди видят ситуацию одинаково: Кремль бросает Америке глобальный вызов по всем азимутам (включая то, что сейчас происходит в Северной Корее), и на этот вызов надо ответить. Если Путин считает происходящее Четвертой мировой войной, что ж, ему нужно нанести в этой войне поражение. Прежде всего, политическими, дипломатическими и экономическими методами, арсенал которых у США огромен.

Практическим выражением этого консенсуса стал закон о санкциях против новой оси зла – Иран-КНДР-Россия. И Трамп вынужден был его подписать, пусть и оговариваясь, что не согласен с этим документом, который, по его мнению, противоречит Конституции. Он даже пообещал его саботировать, но это уже никого в Вашингтоне не интересует. И Трамп, и Тиллерсон с каждым днем теряют свои позиции.

Яркой демонстрацией нового курса по отношению к России стал визит министра обороны Джеймса Мэттиса и специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера в Киев. В Киеве из их уст прозвучали совершенно новые для Запада формулировки: происходящее на востоке страны – это не гражданский конфликт, а агрессия России против Украины, там присутствуют войска, танки, артиллерия. Волкер в своем определении ситуации пошел даже дальше, чем украинское руководство. Самое яркое его заявление звучало примерно так: "Господин Сурков в ходе нашей встречи (Курт Волкер и Владислав Сурков встретились 21 августа в Минске – ред) жаловался на бедствия российского населения на востоке Украины. Именно их он называл причинами конфликта. Но я вижу, что российское население бедствует как раз на той территории, которая оккупирована Россией". На этой встрече обсуждался вопрос о предоставлении Украине летального оборонительного оружия, прежде всего, противотанковых ракет "Джавелин", которые сделают цену возможного кремлевского наступления очень высокой и неприемлемой для России. Сейчас в Вашингтоне ситуация такова: при малейшем движении Путина в сторону эскалации оружие будет немедленно предоставлено.

По существу, специальный "персональный" раздел нового закона о санкциях – это ультиматум всему российскому политическому руководству, начиная с самого Путина. Не случайно, его имя в этом документе упоминается раз десять – Путин и "близкие к Путину люди". Кремлю даны 180 суток на осмысление ситуации. В случае негативной реакции, сведения о многомиллиардных сокровищах этих людей в США будут обнародованы. Я имею в виду лукавый пункт этого закона о том, что финансовой разведке дано поручение в течение 180 дней выявить активы российской политической элиты в Соединенных Штатах. Я твердо знаю, что они обнаружены уже давно. Но именно по истечению этого срока к ним будет применено существующее американское законодательство о борьбе с отмыванием доходов, добытых преступным путем – замораживание и конфискация.

На этом фоне всякие игры с посольствами, консульствами и складами – это мелкий эпизод.

– У Трампа нет никаких возможностей не допустить поставок летального оружия Украине?

– Он может сделать то же самое, что и 2 августа: сказать, что это неправильно и неконституционно, и подписать принесенное ему в папочке Мэттисом административное распоряжение. Трамп в очень тяжелом положении. Он настолько себя дискредитировал странною любовью к Путину, что уже не свободен в своих действиях. Мне кажется, что сейчас на украинском и российском направлении Мэттис и Волкер в значительно большей степени выполняют роль президента и госсекретаря, нежели Трамп и Тиллерсон. И это не какой-то военный переворот, а позиция, которая пользуется единодушной двухпартийной поддержкой Конгресса.

– Недавно "The Washington Post" написала о том, что Трамп недоволен Тиллерсоном. А с чем может быть связан этот разлад, имеет ли это отношение к России?

– Трампа трудно комментировать, тут нужен скорее психиатр. О его психическом нездоровьи открыто пишут в американской прессе, причем не где-то в таблоидах, а в самом мейнстриме. За последнее время он отрицательно отозвался не только о Тиллерсоне, но и практически обо всех членах своего кабинета. И еще более резко о лидерах Республиканской партии в Конгрессе. Партии, которую он представляет, как мы помним.

Но у Тиллерсона есть другие серьезные проблемы. Он совершенно не принят Госдепартаментом, он для них абсолютно чужой человек. И дело даже не в каких-то его взглядах, тем более, что никаких четких убеждений кроме интересов Еxxon, у него и нет. Просто он человек совершенно не по этому делу. Примерно также, как Трамп абсолютно неподготовлен к роли президента.

– Вы отметили, что Кремль бросает вызов США в разных направлениях, в том числе, и на корейском. Достаточно ли хорошо на Западе понимают, какую именно игру затеял Путин?

– По своим впечатлением от разговоров с представителями достаточно высокой американской бюрократии, могу сказать, что в Вашингтоне понимают очень многое в игре Кремля. При этом публично об этом пока говорить не хотят.

Так, излюбленный прием кремлевских шантажистов уже работает против них самих. После каждого теракта на Западе, из Москвы раздается дружный визг под копирку: "Вот вы не хотите с нами сотрудничать в борьбе с терроризмом, но пока вы не согласитесь, вас будут продолжать взрывать". Что же в представлении правящей клептократии означает "сотрудничать"? Снять санкции и не противодействовать России в Украине. Уверяю вас, в Америке прекрасно знают, что Царнаев в 2012 году провел восемь месяцев под контролем ФСБ, готовясь к своей миссии на Бостонском марафоне. Знают и многое другое. Просто пока не считают нужным выносить это в паблик. Однако выводы относительно намерений Москвы делают. Заказывали Четвертую мировую войну – получайте ее.

В том числе, американская информированность касается и удивительного научно-технического взлета Северной Кореи, который не был бы возможен без курирования старшими российскими товарищами.

– На что Кремль рассчитывает, подыгрывая Северной Корее?

– Ответ на этот вопрос можно узнать, изучив популярные телешоу. Российские телепропагандоны снова совершают ту же ошибку, что и с многомесячной эйфорией “Трампнаш”. Посмотрите, с каким восторгом подаются запуски ракет Ким Чен Ына: “Как он показал американцам! Как он опустил американцев! Да ни на что они не способны! Значит они и в Европе ничего не могут, и, раз они завязли в Корее, у нас будет большая свобода рук в Украине”. Именно так говорили “эксперты” у Соловьева. Но это еще одна сладкая иллюзия Москвы. Ким Чен Ын кончит очень плохо.

На днях руководитель Генштаба Южной Кореи сообщил о том, что проводились учения по физической ликвидации руководства КНДР. США, и тем более их союзники, не будут смотреть на выпендреж Кима сквозь пальцы.

Но в Кремле этого не понимают. Такое впечатление, что на все эти авантюры северокорейского лидера подталкивает Москва, почему-то уверенная, что никакого ответа не будет и, соответственно, у европейских союзников США появятся мысли о том, что раз Соединенные Штаты не смогли защитить Японию и Южную Корею, то и их не смогут. Видимо, в Кремле надеются, что это наведет европейских политиков на мысли о том, что лучше договориться о “новой Ялте” с великим Пу. Это еще одна игра, которую сейчас упоенно разыгрывает Москва. Но и она обернется провалом. Кремлевское руководство и обслуживающая его пропаганда живут в каком-то своем мире.

– Ясно, что Япония вынуждена будет укрепить силы самообороны, усилить систему безопасности.

– Именно об этом сейчас идет речь в переговорах между США, Южной Кореей и Японией. Последняя открыто говорит, что в отсутствии твердых американских гарантий, она сама вынуждена будет позаботиться о своей безопасности. Получить ракетно-ядерный потенциал – это для Японии вопрос нескольких месяцев при наличии политической воли.

– Насколько точно сейчас можно оценить роль России в северокорейской игре?

– С 70-х годов СССР помогал Северной Корее в этой сфере. Все носители КНДР разработаны на основе знаменитых российских ракет “Скад”. Без этого бы не было ничего. Но есть доказательства участия Москвы и в текущих разработках. Не случайно, когда стало уже невозможно защищаться от обвинений на эту тему, Россия вбросила слух о том, что двигатели Северной Корее предоставила Украина. Это двигатели совместного производства, и в России их куда больше. Но дело не только в них. В Вашингтоне убеждены, что весь нынешний прогресс ядерной программы КНДР не был бы возможен без активного прямого участия российских специалистов.

– Вы упомянули про возможное нагнетание военного конфликта в Украине. В недавних колонках Вы тоже писали про новую военную эскалацию как одну из потенциальных стратегий правящей клептократии. Почему этот сценарий возможет и какое еще направление может выбрать Путин?

– Белорусское. Это одновременно угроза Украине и возможность устранения Лукашенко.

Разберем возможные внешнеполитические стратегии ответа российской клептократии на американский ультиматум.

Первая из них – гибридная капитуляция под руководством Путина. Большинство представителей "элиты" – 100 миллиардеров вокруг лидера Дзюдохерии – хотели бы улучшения отношений с Соединенными Штатами. Им не нужна конфискация активов, они хотят сохранять привычный стиль жизни на Западе, не желают терять высококлассную медицину, шикарную недвижимость, образование детей и внуков – то, без чего они уже не представляют своё существование. Поэтому гибридная капитуляция, подразумевающая уход с Донбасса при закрытии глаз Запада на аннексию Крыма (без ее формального признания) их вполне устраивает. О ней мечтают все, включая Путина. Однако верховный пахан понимает, что пока он у власти, Запад гибридной капитуляции уже не примет.

Именно поэтому возрастает вероятность гибридной эскалации в сентябре. Не потому, что у Москвы есть реальная надежда захватить Украину. Эскалацией хотят припугнуть Запад, чтобы все-таки склонить его к согласию на гибридную капитуляцию на более благоприятных для Дзюдохерии условиях. В том числе, возможно, с сохранением Путина у власти. 180-дневный срок “раздумий” совпадает, случайно ли или нет, с периодом, когда в Москве будет решаться вопрос о власти. Естественно, не на выборах, а в узком кругу приближенных. Интрига в том, делегирует ли российская клептократия свою самую выдающуюся посредственность еще на шесть лет или нет. Все внутриполитические и внешнеполитические вопросы переплетаются сегодня предельно плотно. Полагаю, что Путин просто не сможет не разыграть карту эскалации в таких обстоятельствах. Но он и его окружение недооценивают решимость США, которые готовы жестко ответить на новый виток войны.

– Но готова ли Европа?

– Да, Европу выдвинутый Америкой ультиматум несколько напряг и напугал. На это есть много соображений, в том числе, экономических. Мы слышали заявления министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, раскритиковавшего санкции. Частично это можно списать на идущую сейчас в Германии предвыборную кампанию. Не исключено, что крепко связанные с Путиным массой коррупционных нитей социал-демократы не войдут в новую коалицию. Тем не менее, пока жесткий ответ “ялтинским” фантазиям Кремля обозначили скорее Соединенные Штаты, чем Запад в целом.

– Вы упомянули, что элита может не выдвинуть Путина на следующие выборы. На днях "Bloomberg" сообщил, что преемником Путина может стать нынешний министр экономического развития Максим Орешкин, который якобы является его фаворитом. Не самая очевидная фигура, вроде бы. Стоит ли верить в такие прогнозы?

– Конкретная фигура на самом деле не важна. И собчачка сойдет. Она, видите ли, тоже размышляет, выдвигать ей свою кандидатуру или нет. Здесь уместно вернуться к статье хитроумного, хорошо информированного кремлевского пропагандона Федора Лукьянова в "Moscow Times": "Putin wants peaceful coexistence with the West". Она была опубликована в 2014 году, когда многим в Кремле уже стало ясно, что проект "Новороссия" провалился, и надо как-то вылезать из ситуации. Именно в ней впервые были намечены те параметры сделки с Западом, которые обсуждаются сейчас. Грубо говоря: уходим с Донбасса, но нам остается Крым. У этого материала было два варианта: русский и английский, причем последний куда откровеннее. Так вот, в английском варианте статьи еще тогда проскользнула почти крамольная фразочка о том, что без Путина Кремль мог бы пойти дальше в этой попытке нового мирного сосуществования.

Для российской элиты налаживание отношений с Западом – жизненная необходимость. На сегодняшний день доминирующую в узких кругах идею можно выразить так: "Хорошо бы, чтобы это смог сделать Путин. Но без него, понятно, будет намного легче. А все эксцессы можно будет на Путина и свалить". Все эти вопросы обсуждаются. Но, конечно, есть и партия "бешеных", которую ежедневно подогревает телевидение. Вот на нее-то Путин и может опереться в своей попытке гибридной эскалации. Думаю, сентябрь даст ответы на многие вопросы.

– Слабость Путина чувствуют и по другую сторону идеологических баррикад. Около недели назад вышли расследования телеканала "Дождь" и "Фонда борьбы с коррупцией" о его даче. Алексей Навальный впервые атаковал с такой силой именно Путина.

– Целый ряд признаков указывает на серьезность положения "верховного пахана". В том числе и это расследование. В этом видео "апоссионарий", как тот сам определил для себя 1 сентября, впервые получил порцию издевательств в том же уничижительном стиле, как прежде Айфончик и прочие подобные персонажи. Хочу напомнить, что Навальный является сейчас значимым политиком потому, что он не одиночка, а опирается на достаточно серьезную поддержку, в том числе, и среди так называемой "элиты". Многие критики Навального его в этом упрекают, забывая, что абсолютно необходимым условием падения персоналистского режима является именно "раскол элит". И новая стилистика обсуждения фигуры Путина, видимо, отражает те процессы, которые идут внутри политической верхушки.

Я охотно поговорю с Вами о моих разногласиях с Алексеем Навальным на следующий день после отстранения Путина от власти. А пока я буду поддерживать его во всех начинаниях, приближающих это необходимое для выживания России историческое событие. А делает он в этом направлении немало.