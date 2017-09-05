Белорус рассказал, как он зарабатывает на недвижимости в США 1 5.09.2017, 12:23

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Первый бизнес-опыт Андрей Сокурец приобрел еще в школе.

Уроженец Беларуси Андрей Сокурец рассказывает на своем сайте, что бизнесом начал заниматься в 10 лет. А именно: продавал жевательную резинку одноклассникам, пишет myfin.by.

– Позднее, обходя квартиры, сбывал средства от насекомых. За 3 года пришлось постучаться в более чем 12 тысяч дверей, – прикидывает он.

Сокурец изучал финансы и банковское дело в БГЭУ и получил диплом с отличием. После этого устроился страховым агентом в крупный белорусский банк.

А причиной, почему оказался в США, стал неудачный бизнес, говорит он в одном из своих интервью. Брат одолжил Андрею денег, и надо было их отдавать.

С ребятами из команды Homestead Road

Как поясняет, сошел с самолета иммигрантом без копейки в кармане и без знания английского. При этом на нем висел долг в 20 тысяч долларов.

– Единственная работа, которую мог найти, была связана с ручным трудом. А по вечерам просиживал в библиотеке и читал книги о том, как добиться успеха в бизнесе, – вспоминает Сокурец.

В конце концов он скопил достаточно денег, набрался смелости и в 2005-м купил свой первый дом для переделки и дальнейшей перепродажи. Опыт оказался успешным.

Почему именно недвижимость? Во многом потому, что плохое знание английского почти никак не мешало купить дом, а затем реконструировать его, объясняет Андрей.

С Робертом Кийосаки и Арнольдом Шварценеггером

Впоследствии год за годом таких проектов становилось все больше. В 2007-м на пару с еще одним белорусом Александром Делендиком Сокурец стал соучредителем Homestead Road.

Эта компания покупает дома, приводит их в порядок и с прибылью реализует. Сделок с жильем к этому моменту совершено на десятки миллионов долларов.

Штат разросся до 14 человек, наполовину это выходцы из бывшего СССР. И, как говорит Андрей, компания получает более сотни проектов в год.

Во многом такой успех пришел благодаря грамотному маркетингу и сервису. Процесс продажи-покупки организован максимально комфортным для клиентов.

Один из проектов, проданных командой в 2016-м за 976 тысяч долларов

Например, покупка дома происходит в том состоянии, в котором он есть. Хозяевам не надо даже прибираться, вывозить вещи, мусор и так далее.

После реновации бывших владельцев приглашают на экскурсию, чтобы они увидели, какую вторую жизнь получил их дом, и дарят альбом с фотографиями на память.

– Если для клиента можно сделать что-то сверх договора, мои люди просто делают это. Им не надо спрашивать моего разрешения, – объясняет Сокурец.

Скажем, человек нуждается и ему затруднительно оплатить свой переезд – компания возьмет расходы на себя. И самое главное: все это окупается, поскольку работает «сарафанное радио».

Внутри того самого реконструированного дома ценой почти в 1 млн

По ходу дела Андрей встречался и приобретал опыт у таких известных людей, как Роберт Кийосаки, Арнольд Шварценеггер, Джек Кэнфилд, Харви Маккей.

И в какой-то момент почувствовал, что уже и сам может чему-то научить других. Сейчас Сокурец – глава региональной ассоциации риэлторов, организатор конференций и спикер на мероприятиях.

– Хочу помочь другим преодолеть страхи и сделать первый шаг на пути к мечте. Если это получилось даже у иммигранта без денег и знания английского, то уж точно получится и у них, – говорит он.

Кстати, живет Андрей в Голден Вэлли – пригороде Миннеаполиса, штат Миннесота. Женат, имеет троих детей.