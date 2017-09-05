Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе
- 5.09.2017, 12:35
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Одноклассники вынуждены были выпрыгивать из окон.
Полиция задержала подростка, который устроил стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Подросток, устроивший стрельбу, в настоящее время задержан. В результате инцидента есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения.
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что ученик ранил школьную учительницу молотком, ее доставили в реанимацию. Он добавил, что кроме молотка, нападавший был вооружен пневматическим ружьем.
По его словам, ученики школы, напуганные инцидентом стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы и были госпитализированы.
естественно, школа эвакуирована#Ивантеевка #стрельба pic.twitter.com/w8Z4SltzNF— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 5 сентября 2017 г.
По данным Пятого канала, инцидент произошел в школе № 1. Один из учеников принес в учебное заведение взрывпакет и применил его в одном из помещений.
После этого детей и педагогов вывели на улицу. Спасатели ликвидировали пламя.
В Подмосковном городе Ивантеевка, школьник 9 класса пришел в школу с травматическим пистолетом и питардами, есть пострадавшие дети и учитель pic.twitter.com/KX2v8Ctxbe— Press Focus (@Press_Focusnik) 5 сентября 2017 г.