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Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе

  • 5.09.2017, 12:35
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Одноклассники вынуждены были выпрыгивать из окон.

Полиция задержала подростка, который устроил стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подросток, устроивший стрельбу, в настоящее время задержан. В результате инцидента есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения.

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что ученик ранил школьную учительницу молотком, ее доставили в реанимацию. Он добавил, что кроме молотка, нападавший был вооружен пневматическим ружьем.

По его словам, ученики школы, напуганные инцидентом стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы и были госпитализированы.

По данным Пятого канала, инцидент произошел в школе № 1. Один из учеников принес в учебное заведение взрывпакет и применил его в одном из помещений.

После этого детей и педагогов вывели на улицу. Спасатели ликвидировали пламя.


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