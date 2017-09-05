Грузия официально потребовала выдать Саакашвили 5.09.2017, 13:06

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Запрос об экстрадиции поступил в министерство юстиции Украины.

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявляет, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, передает interfax.ru.

"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Петухов отметил, что по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили выступает обвиняемым в 4 четырех уголовных производствах, открытых по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: ст. 182, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; ст.333 и ст.117 - злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия; ч.2 ст.332 - злоупотребление положением должностным лицом.

Замминистра юстиции сообщил, что решением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

До этого министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла, что Украина отказывала в выдаче Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.

26 июля, когда политик находился в США, Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот предоставил при получении гражданства. В частности, не проинформировал, что на территории Грузии он заочно арестован.

1 августа Саакашвили заявил, что надеется на порядочность украинских граждан, которые не допустят его экстрадиции в Грузию, если он вернется в Украину. По словам политика, он готов отстаивать свое украинское гражданство в суде и не будет просить убежища в США.

7 августа политик сообщил, что при вылете из США и прибытии в Польшу у него не возникло проблем с использованием украинского паспорта.

В Польше в интервью "Радио Свобода" Саакашвили анонсировал поездку с семьей "в одну из европейских стран", после чего намеревался отправиться в Брюссель и "несколько других европейских стран" для встреч с их лидерами.

8 августа Саакашвили выехал из Польши и прибыл в Литву. 4 сентября посетил столицу Дании Копенгаген.

Экс-глава Одесской ОГА утверждает, что вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт "Краковец".

"С нами будет много журналистов, с нами будут депутаты, меня хотят сопроводить украинцы, которые живут в Польше", – отметил он.