В условиях кризиса милиционерам и военным поднимут зарплаты 5.09.2017, 13:13

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Повышение размера денежного довольствия также приведет к увеличению военных пенсий.

Как стало известно «Нашей Ниве», до конца года возрастет размер денежного довольствия белорусских военных и ряда силовиков: сотрудников Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Департамента финансовых расследований и т.д.

Происходить это будет через перерасчет размера денежного довольствия с учетом корректирующих коэффициент.

В цифрах, как нам объяснили военные, это будет выглядеть как процент к окладу — некоторые надеются на повышение окладов на 40%, но не сразу, а в два этапа по 20%, первый из которых ожидается уже в сентябре.

В то же время у силовиков могут забрать некоторые денежные бонусы, которые они получали при выходе в отпуск.

Повышение размера денежного довольствия также приведет к увеличению военных пенсий.