Синоптики: Завтра будет до +18 градусов 1 5.09.2017, 13:24

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 сентября.

Завтра будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью в отдельных районах - сильные дожди.

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем ожидается 10-16 градусов тепла, в южных и западных районах - до плюс 18, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.